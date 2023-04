Algemeen

Fanfarecorps zet jubilarissen in het zonnetje De laatste keer dat fanfare Wilhelmina Volendam een feestje heeft kunnen vieren met het corps was in hun jubileumjaar in 2019. Wat ze toen nog niet wisten, was dat ze vervolgens vier jaar moesten wachten voordat ze weer een keer iets konden organiseren. Elk corpsfeest worden er een aantal leden in het zonnetje gezet, omdat ze een mijlpaal hebben bereikt. Doordat er nu zo'n lange periode tussen heeft gezeten, waren er heel veel leden die een jubileum hebben bereikt. Dus werd tijdens het corpsfeest van zaterdag 25 maart jl. maar liefst 12 leden gehuldigd voor het bereiken van een jubileum periode: Martin tol (40 jaar), Hilda Veerman-Kwakman (40 jaar), Jolanda Smit-Veerman (40 jaar), Marleen Aalbregtse (40 jaar), Evert Veerman (40 jaar), Karin Kes-Verkvens (40 jaar), Wil Sier-v.d Mey (25 jaar), Jaap Mooijer (25 jaar), Ellie Tol (25 jaar), Peter Bien (25 jaar), Diane van Vlaanderen (12,5 jaar), Shanna Veerman (12,5 jaar). De voorzitter, die zelf ook een speldje kreeg, had voor ieder lid een woordje gemaakt. Één van de bestuursleden, namelijk Anja Kwakman, het enige bestuurslid die geen jubileum te vieren had, had een woordje gemaakt voor de voorzitter. Na de huldiging van alle jubilarissen ging het feest los. De leden sparen elk kwartaal een klein bedragje voor een feest, na vier jaar zat die dus aardig vol. Tijdens het feest werd er een tombola gehouden, dit leverde ook een mooi bedrag op voor het feest. De prijzen werden gesponsord door de volgende bedrijven: Juwelier Piet Schilder (Vik), Het lingeriehart, Romy’s Kitchen, Gerro & Esther, Shoeby Volendam, Theo Tol Intersport, Het chocoladehuys, Bowling de Zedde, Hotel café restaurant van de Hogen, Salon de zwanenveer, EP beerepoot, 24 liquor, Telecombinatie Volendam en Café restaurant de vrijheid. De leden bedanken de bedrijven voor hun bijdragen. Hoewel ze zelf natuurlijk een hele muzikale vereniging zijn, hebben ze de muziek uitbesteed aan Nico Dobbel. Hij zette een prachtige set neer met prachtige lichten. Zondag middag stonden ze alweer een serenade te blazen in de Bowling voor familie Hoekstra die 50 jaar getrouwd zijn. Daar werd nog even nagepraat over de gezellige avond. De foto’s zijn te zien op www.fanfarewilhelminavolendam.nl |Doorsturen

