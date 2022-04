FC Volendam: ‘Bij promotie: intocht in haven en daarna groots feest in stadion’

Van onze redactie

Promotie is nog geen feit, maar in het dorp wordt al druk gespeculeerd over een aanstaande huldiging van FC Volendam. Daarbij worden berichten de wereld in gebracht en beschuldigende vingers gewezen. Zowel de club FC Volendam als de gemeente ontkrachten het verhaal dat burgemeester Sievers gezegd zou hebben dat er geen huldiging op de dijk plaatsheeft.

,,We doen alles samen en in goed overleg. Als we promoveren, dan staat de huldiging gepland op zondag 8 mei. We opteren voor een intocht met een rondvaart in de haven, daarna stapt de ploeg aan wal bij de visafslag en gaat vervolgens richting het stadion, alwaar een groots feest met ‘voetbalartiesten’ wacht”, zegt FC Volendam-directeur Richard de Weijze. De woordvoerder van de gemeente bevestigt die lezing.

In 2008 ging de ‘heen en weer’ nog over de dijk. ,,De tijden zijn veranderd en je hebt meer met veiligheidseisen te maken”, vervolgt De Weijze. ,,We hebben al met de overheden, gemeente en veiligheidsmensen, bij elkaar gezeten en toen lagen er nog verschillende scenario’s op tafel, zoals een mogelijke nacompetitie. Inmiddels zijn we wat verder. Mocht het vrijdag (FC Den Bosch uit, red.) lukken te promoveren of volgende week vrijdag (FC Dordrecht uit, red.), dan zijn we in de nacht thuis en heeft het geen zin iets te organiseren. Daarom opteren we qua plan voor één groot evenement op zondag 8 mei. Met een rondvaart zoals bij de Sinterklaas-intocht en daarna gaat de ploeg via de Zeestraat naar het stadion. Daarmee hopen we tevens op spreiding van het publiek. Een deel zal misschien kiezen om alvast in het stadion te zijn. Waar weten we nog niet precies, maar de ‘heen en weer’ zal ergens in beeld komen.”