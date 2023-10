FC Volendam boekt eerste overwinning

FC Volendam heeft vrijdagavond zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt tegen FC Utrecht. Robert Mühren was de matchwinner en scoorde de enige goal van de wedstrijd. De thuisclub speelde bijna het hele duel tegen tien man, maar had het ondanks dat gegeven niet makkelijk. De gasten kregen namelijk ook nog grote kansen om tot een gelijkspel te komen. Die verzilverden ze niet, waardoor Volendam de drie punten in eigen huis hield. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

FC Utrecht moest het doen zonder steun van de eigen fans in het stadion. De supportersbussen waren geweigerd, omdat de veiligheid naar verluidt niet gegarandeerd kon worden. Vanaf de eerste minuten was duidelijk dat FC Volendam allerminst van plan was om zich in te graven tegen de domstedelingen. De openingsfase was direct sensationeel: Utrecht-verdediger Nick Viergever kreeg eerst geel, om na ingrijpen van de VAR met rood van het veld te worden gestuurd. Ernstig gemeen spel, was de reden daarvan. Het stadion barstte in juichen uit. Dit leverde Volendam mogelijk de ongekende luxe op om bijna een hele wedstrijd tegen een directe concurrent te spelen met een speler meer. Deze kans om dure punten binnen te halen mocht niet worden verspeeld.

De druk werd opgevoerd, wat na een minuut of negen resulteerde in een honderd procent kans voor Robert Mühren. Het veelgeplaagde FC Utrecht begon op de counter te loeren, de thuisclub werd geacht het spel te maken. Na veertien minuten wist dezelfde Volendam-aanvaller een vrije kopkans eveneens niet te benutten. Het Volendamse offensief was nog niet wervelend, wat niet wegnam dat er na twintig minuten al drie Utrecht-spelers met geel of rood in het scheidsrechters-boekje stonden. Even later mistte Brian Plat de volgende grote mogelijkheid op de openingstreffer.

Daarop volgde een spontane drinkpauze tijdens een blessurebehandeling van de doelman van de domstedelingen. Het was voor beide ploegen een moment om wat korte instructies te krijgen langs de zijlijn. Utrecht liet daarna zien wel degelijk nog voor gevaar te kunnen zorgen. Na een counter moest Volendam-doelman Mio Backhaus ver uit zijn goal komen om het gevaar te doen wijken. De thuisclub bleef in deze fase in kansrijke posities komen. Al was het baltempo niet hoog genoeg om het tiental van de tegenstander kapot te spelen, het was wel opmerkelijk dat Volendam nog niet op voorsprong stond. Na rust zou het team van Matthias Kohler zijn kansen beter moeten afmaken om deze wedstrijd te winnen.

Aan het begin van de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde: Volendam viel aan, Utrecht bleef compact staan en wachtte af. Na ongeveer tien minuten was daar dan de bevrijdende goal voor de thuisclub: Robert Mühren scoorde uit een voorzet van Garang Kuol. Volendam maakte voor het eerst sinds enige tijd weer eens het eerste doelpunt van een wedstrijd. De tien van trainer Ron Jans begonnen daarna wat meer aan te dringen voor het doel van hun tegenstander.

Het leek alsof Volendam vervolgens niet goed wist wat te doen: het wilde graag de tweede goal maken, maar leek beducht voor het nemen van te veel risico. Utrecht bleef het voornamelijk aanzien. Toch kreeg het tegen de vijfenzeventigste minuut een levensgrote kans op de gelijkmaker, maar raakte daarbij de paal. Daar kwam de thuisclub heel goed weg. Volendam leek door de zenuwen bevangen te zijn, zoveel ging er mis vanaf ongeveer de tachtigste minuut. Het werd daardoor alsnog onnodig spannend.

Het bord van de vierde official ging omhoog, het was nog vier minuten de adem inhouden voor de Volendam-supporters. Invaller Zack Booth ging in blessuretijd nog alleen op de Utrecht-doelman af, maar verzuimde de wedstrijd al te beslissen. De ploeg van Matthias Kohler wist uiteindelijk toch de overwinning over de streep te trekken. Een belangrijke tegen een concurrent op de ranglijst.