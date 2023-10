‘Het besef is doorgedrongen dat je dit het stadion niet meer uitkrijgt’

FC Volendam onderdeel van vuurwerk-pilot

FC Volendam gaat waarschijnlijk meedoen aan een KNVB-pilot om vuurwerk gecontroleerd toe te staan in het stadion. Zoals het er nu naar uitziet, zal het een van de twee clubs zijn waar deze gaat lopen. Volgens de planning gaat dit experiment aan het eind van dit kalenderjaar van start. De club bood zich hiervoor zelf aan, omdat het contact tussen de organisatie en de supporters uitstekend zou zijn.

Foto: FC Volendam

Door: Laurens Tol

Ron Nagtzaam is supporters-coördinator van FC Volendam. Daarmee is hij een soort tussenpersoon tussen de club en de fans. Hij constateert dat de Volendam-aanhang er goed op staat bij de KNVB, iets waar hij trots op is.

‘In dit dorp hoeven we niet uit te leggen wat zoiets teweeg kan brengen’’

Nagtzaam vertelt: ,,Er zijn nu gesprekken gaande over dat wij een pilot-club gaan worden om ‘pyro’ - oftewel vuurwerk - onder voorwaarden wat ruimere mogelijkheden te geven. Dit omdat het besef is doorgedrongen dat je dit het stadion niet meer uitkrijgt. Iedereen weet dat het gevaarlijk en ongezond is, dat weten de supporters ook. Stiekem weet iedereen ook dat het wel mooi is. Daar moet een weg in gevonden worden: hoe kunnen we het veilig doen en het toch laten plaatsvinden? Daar is de KNVB nu mee bezig.”

Volgens Nagtzaam duurt het nog even voordat de pilot begint, omdat er zo voldoende tijd voor de voorbereidingen is. ,,Je moet zoiets niet halfbakken doen, anders krijg je het niet van de grond”, vindt hij net als de voetbalbond. Op de achtergrond zijn de gesprekken hiervoor al een tijd gaande. Naar verluidt zouden de supporters het liefst zo snel mogelijk willen beginnen. ,,Zo werkt het helaas niet. Burgemeesters vinden er wat van, de KNVB natuurlijk ook en zelfs de provincies.”

De gevaren van het afsteken van een fakkel in een vol supportersvak zijn bekend. Reden genoeg dus om het gebruik ervan aan banden te leggen, als een verbod moeilijk na te leven is, vindt Nagtzaam. ,,Als ze met vijfhonderd man op elkaar staan en iemand heeft een fakkel in zijn handen, dan is de kans die in iemands capuchon komt erg groot. Of diegene wordt aangestoten, omdat iedereen dicht bij elkaar staat, waardoor het brandende projectiel kan vallen. Zo’n ding heeft een temperatuur van negenhonderd graden. In dit dorp hoeven we niet uit te leggen wat zoiets teweeg kan brengen.” De coördinator stelt dat met deze proef geen wetten zullen worden overtreden. ,,Wat de KNVB graag wil, is dat we dit gaan doen binnen de regels die er zijn. Die willen we wel een beetje oprekken en versoepelen, dat is de opzet. Wij moeten vervolgens met de supporters in gesprek en de opties voorleggen. Gelukkig weten wij dat we goede afspraken met hen kunnen maken, het contact is uitstekend. Toen ik hoorde van deze pilot, heb ik daarom meteen aangeboden dat onze club hier wel geschikt voor zou zijn. Natuurlijk zijn de fans geen koorknapen, maar dat hoeft ook niet. We kunnen wel goed met elkaar en daarom weet ik dat we deze verantwoordelijkheid samen aankunnen.”