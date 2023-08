FC Volendam-trainer Kohler kijkt ‘enorm uit’ naar seizoensopening

Aanstaande vrijdagavond openen FC Volendam en Vitesse de Eredivisie. Daarmee wordt de voorbereiding afgesloten. Een waarin staf en spelers eraan werkten om de ondergrens te verhogen. Dat meldde de nieuwe hoofdtrainer Matthias Kohler na afloop van de woensdagtraining. Hij heeft ‘alle vertrouwen’ in de selectie die er tijdens de seizoensopening staat. Toch wordt er ook nog gekeken naar ‘gerichte aankopen’. Hoeveel er precies kan worden geïnvesteerd van de transferinkomsten van Micky van de Ven is onduidelijk.

Door Laurens Tol

Hoe zit het met de spanning zo vlak voor je eerste Eredivisieduel?

Kohler vertelt: ,,De spanning in topsport en vreugde brengen in het brein dezelfde reactie teweeg. Alleen een topsporter lukt het om die spanning te vertalen naar iets positiefs, dat je focus hebt in lichaam en geest voor de taak die eraan komt. Andere mensen hebben daar last van en voelen het als een belemmering. Een beetje spanning, daar zitten zeker ook voordelen in. Ik kijk er enorm naar uit.”

Ga je nog dingen anders doen qua speelstijl dan je voorganger Wim Jonk?

,,We hebben het al vaker benoemd: Wim en ik hebben heel veel gemeen. We hebben dezelfde visie als we met elkaar praten en plannen maken. Op dezelfde manier kijken we naar wedstrijden en naar spelers. Soms - en dat is ook normaal - doe je soms dingen net iets anders. Het is heel fijn om feedback en input van hem te krijgen. Hier en daar ga ik het dus net iets anders maken, maar veel dingen zijn al bekend en routine voor de jongens. Ik blijf dus wie ik ben, maar we hebben dezelfde visie.”

Doe je zo’n voorbereiding helemaal zelf of spar je er ook met elkaar over?

,,We hebben een aantal specialisten natuurlijk. We hebben een groot team, ook als staf. Het is daarnaast belangrijk dat je het met de spelers samen doet. Dat is een aanpak die - vind ik - in de toekomst steeds meer gaat spelen. Dat je participatief dingen uitwerkt, want de spelers moeten het uiteindelijk uitvoeren en overtuigd raken van een plan. Uit dat hele proces haal je nog aardig wat feedback en input. Die kun je bijvoorbeeld krijgen uit wat de keeperstrainer ziet, maar ook van de specialist in stilstaande situaties. Iedereen levert dus zijn bijdrage.”

Gaan jullie afwachtend spelen tegen Vitesse of juist aanvallend?

,,Dat wil ik graag nog even in spanning houden. De tegenstander gaat dit ook lezen, dus ik ga daar zeker niks over laten vallen.”

Wat is je indruk van Vitesse vanuit de voorbereiding?

,,We zeggen tegen elkaar dat je het onverwachte moet verwachten. Natuurlijk kijk je wel hun wedstrijden en naar patronen, sterktes en zwaktes. Dat hoort bij een goede voorbereiding voor zo’n wedstrijd.”

Hoe kijk je terug op jullie voorbereiding op het seizoen?

,,Het is erg belangrijk om dingen uit oefenwedstrijden en trainingen te halen en die trainbaar te maken. Daar ga je op doorontwikkelen. Maar hoe je dingen hebt beleefd tijdens de voorbereiding, dat speelt vrijdag geen rol meer. Dat moet je allemaal loslaten en op het proces gaan doorbouwen. Alle emoties en verwachtingen die je hebt opgebouwd, daar heb je niks aan. Het onverwachte verwachten, nogmaals.”

Wat waren met name de aandachtspunten tijdens de voorbereiding?

,,Om de ondergrens te verleggen, altijd een hogere norm te stellen. De voorbereiding is een mooie periode. De spelers zijn dan altijd mentaal voorbereid op intensievere trainingsdagen, op intensievere weken. Daar kun je natuurlijk gebruik van maken. Of het nu tactisch, technisch of mentaal is, je kan een bepaalde basis leggen. En je ziet ook gedrag van spelers, of dat nu binnen of buiten het veld is. Ik ben vooral daarmee bezig: om de ondergrens te verhogen en bepaalde gedragspatronen naar de positieve kant te trekken. Dat moet de basis zijn. Ook als er spanning bijkomt en er moeilijkere fases zijn. Ieder team heeft daarmee te maken, het seizoen is zo lang. Daar moet je voor gewapend zijn.”

Gaat er nog iets geïnvesteerd worden van de transferinkomsten van Micky van de Ven?

,,Ik heb er nog geen tijd voor gehad om daarmee bezig te zijn. Als trainer denk je ook strategisch mee, maar het bestuur is meer met de lange termijn en dit soort zaken bezig. Deze transfer is wel heel belangrijk voor de club. Het is mooi voor spelers om dit te zien, dat kan een inspiratie zijn. Wat er mogelijk is als er goed gewerkt wordt. Ik denk dat dat allemaal bij Micky past: geloof, vertrouwen, maar ook hard werken.”

Ben je tevreden met hoe de selectie nu is of zou je nog graag wat versterkingen zien?

,,Je wilt als trainer altijd versterkingen. De transferperiode duurt vandaag nog precies drie weken. Wat er in die tijd nog allemaal kan gebeuren. We moeten rustig zijn. Ik heb er vertrouwen in dat wij gerichte aankopen doen, in plaats van breedte-aankopen. Er wordt zeker nog wel gekeken naar spelers die ons kunnen versterken. Ik heb alle vertrouwen in de selectie die er vrijdagavond staat. En uiteraard gaat er nog iets gebeuren de komende drie weken. Het ene sluit het andere niet uit, dat is het belangrijkste.”