FC Volendam verliest met ruime cijfers in Deventer

FC Volendam heeft zaterdagavond vrij kansloos met 4-1 verloren bij Go Ahead Eagles. De club kwam met 3-0 achter te staan en kreeg na een rode kaart van de Deventenaren hoop op een comeback. Het team van trainer Matthias Kohler speelde daarna echter lang niet overtuigend genoeg om echt een vuist te maken tegen de tien van Go Ahead. Het scoorde nog wel, maar maakte het de thuisclub nooit echt moeilijk. Door: Laurens Tol

FC Volendam speelde voor het eerst in het veelbesproken blauwkleurige ‘palingshirt’. Lequincio Zeefuik verving de geschorste Robert Mühren in de punt van de aanval. De club kwam in de eerste minuten nog gedurfd uit de startblokken door het initiatief te nemen. Dat beeld kantelde kort daarna, wat resulteerde in een 1-0 voorsprong voor Go Ahead Eagles in de dertiende minuut. Aanvoerder Bas Kuipers tekende voor de goal. Vervolgens begon de thuisclub wat meer afwachtend te spelen. Volendam koos onder meer zijn momenten voor het plaatsen van tegenaanvallen, maar werd daarbij niet echt gevaarlijk.

Als Go Ahead dichtbij het doel van Volendam-doelman Mio Backhaus kwam, oogde de defensie telkens kwetsbaar. In de zesendertigste minuut werd het dan ook nog 2-0 door een schot van aanvaller Oliver Edvardsen. Vanaf dat moment was het achteruitlopen en tegenhouden geblazen voor Volendam. Het Deventerse publiek ging nog meer achter hun club staan en nog geen vier minuten later lag de 3-0 in het net. Een bijna kansloze missie leek te gaan volgen in de komende tweede helft. Totdat Bobby Adekanye een overtreding maakte op Volendam-middenvelder Calvin Twigt, waar hij geel voor kreeg.

Twigt lag een tijd op het veld, wat de VAR gelegenheid gaf om beter naar de situatie te kijken. Scheidsrechter Van de Graaf werd naar de kant geroepen. Bij het bestuderen van de beelden vond hij de charge van Adekanye alsnog ernstig genoeg om een rode kaart voor te trekken. Dat zal het praatje in de rust van Volendam-trainer Kohler anders van toon hebben gemaakt.

Het beeld net voor het eind van de pauze kon mogelijk tekenend worden voor wat zou volgen: Volendam leek niet te kunnen wachten om zijn achterstand goed te zetten en moest toekijken totdat Go Ahead Eagles uit de kleedkamer kwam. Na de rust begon de uitclub inderdaad aan te dringen, werd daarbij dreigender en kreeg mogelijkheden voor de goal. Een Volendamse storm was het nog niet. Maar net na de zestigste minuut scoorde Daryl van Mieghem wel de 3-1 met een schot in de linkerhoek.

Volendam ging op jacht naar een volgende treffer, maar kon daarbij niet lang genoeg zijn balbezit vasthouden om de tien man van de tegenstander vermoeid te maken. Go Ahead rekte zoveel tijd als mogelijk was. De ploeg van Kohler was in de eenentachtigste minuut heel dichtbij de 3-2 na een inzet van Mbuyamba, die Eagles-doelman Jeffrey De Lange niet goed wist te verwerken. Daarna kreeg Volendam met de 4-1 van invaller Enric Llansana de genadeklap.