FC Volendam verliest thuisduel tegen Twente

FC Volendam heeft ook zijn derde Eredivisieduel niet kunnen winnen. Thuis tegen subtopper Twente werd het 0-2. Toch was de club minder kansloos dan van tevoren werd verwacht in bepaalde supporters-kringen. Volendam weerde zich, maar kon met name aanvallend te weinig uitbrengen om het de Enschedese club echt moeilijk te maken. Toch zal hoofdtrainer Matthias Kohler wel aanknopingspunten zien waar zijn team mee door kan de komende weken. Door: Laurens Tol

Foto: FC Volendam/Fred Rotgans

De wedstrijd was vooraf al een pikante vanwege het veelbesproken vertrek van Carel Eiting naar FC Twente. Volendam won vorig jaar nog verrassend met 2-1 door een winnende goal van Lequincio Zeefuik, die nu in de basis startte. Trainer Kohler moest beginnen met een zeer jeugdig team. Na het vertrek en de afwezigheid van veel vaste waarden kregen andere spelers de kans om zich te bewijzen. Twente zette Volendam vanaf het begin onder de druk. De eerste kans was dan ook voor de Tukkers, een vrije trap die in het linkerzijnet verdween. In de beginfase domineerde de Enschedese club het duel.

Na ongeveer tien minuten kroop Volendam wat uit zijn schulp en drong het wat aan voor het Twentse doel. Bijvoorbeeld Bilal Ould-Chikh bracht de nodige bravoure aan de rechterkant, Twente temporiseerde wat. Na iets minder dan een halfuur kreeg Garang Kuol de eerste noemenswaardige kans namens Volendam. Zijn inzet scheerde net langs de paal. Kort daarna was het Twente dat een gevaarlijke counter niet wist te verzilveren. Volendam was in die fase niet zuiver genoeg in zijn passing om tot kansen te komen.

De Enschede club speelde allesbehalve sterk, maar opende wel de score na een schot van Sem Steijn. De fase op slag van rust was een spannende: eerst miste Twente een mogelijkheid om uit te lopen, waarna de sterk spelende Kuol verzuimde om de gelijkmaker aan te tekenen.

Diezelfde Australiër veroorzaakte kort na rust bijna de 0-2 door de bal op een gevaarlijke plek te verspelen. Rond de zestigste minuut was het baltempo bij beide teams niet hoog. Erg kansrijk werden ze dan ook niet. Omstreeks de vijfenzeventigste minuut zou Twente een penalty krijgen, maar na ingrijpen door de VAR bleek het toch om een sliding op de bal te gaan. Het was nog niet gedaan voor Volendam, zo leek het. Totdat Ricky van Wolfswinkel bijna uit het niks alsnog de 0-2 intikte.

Het team van Kohler probeerde daarna nog wel wat, maar veel leverde dat niet op. Twente loerde op fouten bij de tegenstander en deelde soms nog een speldenprik uit.