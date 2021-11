Fietsenstalling van busstation Edam onder handen genomen

Hoewel de fietsenstalling van het busstation momenteel al ruimte biedt aan zo’n 300 fietsen, is dit in de praktijk toch tekort gebleken. De gemeente heeft daarom opdracht gegeven de fietsenstalling uit te breiden met nog een 120 extra fietsparkeerbeugels.

Het Edamse busstation is een regionaal busstation - bussen vertrekken vanuit Edam naar steden als Amsterdam, Purmerend en Hoorn – en wordt daarom dagelijks drukbezocht. De 300 parkeerplekken voor stalen rossen blijken bij lange na niet voldoende.

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Verwacht wordt dat alles medio november afgerond is. Vanaf dan zal het busstation Edam over 420 fietsparkeerbeugels beschikken.