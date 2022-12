Lucia Veerman leeft haar droom

Food Places zet duizenden fans aan tot koken

Lucia Veerman (23) is bedenker en oprichter van Food Places, een online inspiratieplatform waarop foodies naar hartelust kunnen snuffelen in nieuwe recepten en smaken. Lucia schotelt haar – inmiddels zeer grote – schare volgers elke paar dagen smakelijke en toegankelijke gerechten voor. Maar alleen ter inspiratie. Ze krijgt namelijk acuut de kriebels als haar wordt gevraagd voor gasten te koken. “Ik ben altijd bang dat mensen mijn eten niet lekker zullen vinden, ook al weet ik dat het wel lekker is.”

Door: Gina Schilder

Sinds een half jaar deelt Lucia haar recepten ook met Nivo-lezers in de tweewekelijkse Food Places-rubriek. Food Places vindt zijn oorsprong op Instagram, het social media kanaal waarop vooral mooie plaatjes worden gedeeld. Lucia creëerde het Food Places account om er gerechten te posten, gemaakt door koks van over de hele wereld. Van elk gerecht dat haar werd voorgeschoteld in restaurants maakte ze een foto en plaatste die op haar Food Places account. Interesse voor de content bleek flink en groeide per dag.

Lucia: ,,toen kwam corona en moesten restaurants hun deuren sluiten. Omdat ook de barren dicht waren, zat ik ’s avonds thuis op de bank. De verveling sloeg toe en op een dag zei ik tegen mijn vader: ik ga een taart bakken. Vond mijn vader een goed idee, dus ik ging aan de slag met een karamel zeezout cheesecake. Het eindresultaat overtrof mijn verwachtingen. Vele eerder geprobeerde exemplaren vonden namelijk de bodem van de vuilnisbak.”

Die goed gelukte taart betekende de omslag van Food Places. Van het proeven en vereren van andermans gerechten, besloot Lucia zelf te gaan experimenteren met eten. ,,Het resultaat zette ik op de foto en deelde die op mijn Food Places account. Ik kreeg er ontzettend positieve reacties op en steeds meer mensen vroegen om mijn recepten. Volgers moedigden mij aan om meer recepten te delen. En dat deed ik. Ik verbaas mezelf er vaak over hoeveel volgers ik er steeds bij krijg. Tegenwoordig zijn dat er ook veel van buiten Volendam.”

"Ik ben altijd bang dat mensen mijn eten niet lekker zullen vinden"

Lekker én makkelijk blijken het geheim voor succesgerechten. ,,Een echte voltreffer was mijn ‘rijst en bospaddenstoelensaus met biefstukreepjes-recept’. De basis van de saus bestond uit paddenstoelenfond en kookroom. Het was echt grappig, want na het delen van dat recept vlogen die producten regelrecht de schappen uit met lege planken tot gevolg. Leuk om dan later in de supermarkt te horen dat mijn recept zo’n impact had.”

In tegenstelling tot wat velen denken is Food Places wél veel werk, maar geen betalende baan. Het is een uit de kluiten gewassen hobby. Naast het hobbymatig koken, werkt Lucia namelijk ‘gewoon’ fulltime op de redactie van 100%NL. Lucia: ,,Beide combineren is soms best druk ja. En als ik een weekend weg ben of twee weken op vakantie ga, dan werk ik op voor om toch regelmatig een nieuw recept te kunnen delen. Dat doe ik trouwens om de dag. Maar ook al is het veel werk, ik vind het superleuk om te doen en haal veel voldoening uit de reacties die ik krijg. Dat zoveel mensen mijn recepten maken en die ook echt lekker vinden, dat is geweldig.”

Wat de eigenaresse van Food Places het meest pleziert wat haar kookhobby betreft? Dat is het totaalplaatje. Net als bij reizen draait het niet alleen om de bestemming, maar ook – of juist – om de weg ernaartoe. Lucia vindt dat met koken net zo. “Het begint met de voorbereiding, het zoeken naar nieuwe inspiratie. Daar ben ik graag en dagelijks online mee bezig. Maar ook geniet ik van het mooi opmaken van een bord en het dan fotograferen voor het perfecte plaatje. Eigenlijk alles wat bij Food Places komt kijken vind ik leuk.”

"Ik verbaas me er nog steeds over hoeveel volgers ik er nog regelmatig bij krijg"

Meer dan eens kreeg Lucia het verzoek om te koken voor groepen, maar sloeg die altijd af.

“Ik zou daar veel te zenuwachtig voor zijn. Ik weet dat er veel geld mee valt te verdienen, maar het is niet wat ik wil. Ik kook eigenlijk alleen voor mezelf, voor mijn ouders of voor vriendinnen.” Niemand zal dus een plekje bemachtigen aan Lucia’s tafel. Zelfs de knapste, rijkste of meest inspirerende man of vrouw niet ;-)

Wat wél Lucia’s ultieme droom is, is om uiteindelijk van Food Places haar werk te maken. Enthousiast vertelt ze: ,,met tienduizenden volgers, mooie samenwerkingen en een prachtig vormgegeven kookboek in de boekhandels. De fotografie voor mijn kookboek wil ik dan in Rome gaan doen. Rome is écht mijn stad, ik moet er in een vorig leven zijn geboren, dat kan niet anders. Ik vind het eten er fantastisch, maar ook het leven en de sfeer. Maar voordat ik een kookboek op de markt breng, moet eerst mijn account nog groeien, daar werk ik nu hard aan.”

Met de kerstdagen voor de deur is het voor kookliefhebbers natuurlijk dé gelegenheid om ongehoord los te gaan op koken en dineren, of niet? Lucia: “Ik ga wel koken met Kerst, maar wil zoveel mogelijk voor kunnen bereiden. Dat je gewoon gezellig aan tafel kan zitten in plaats van de hele dag in de keuken boven de pannen te hangen. Dus ik heb een heel lekker, maar simpel te bereiden kerstmenu gemaakt. Je leest hem in deze Nivo terug in mijn Food Places-rubriek!”

Lucia wenst iedereen gezellige en smakelijke feestdagen toe en een mooi en gezond nieuwjaar!