Foodtruckfestival HOPPAAA! strijkt vrijdag neer in het Boelenspark

Het Boelenspark in Volendam is wederom het decor voor foodtruckfestival HOPPAAA! Van vrijdag 7 t/m zondag 9 juli staan hier de leukste foodtrucks, een wijnclub en de cocktailbar. Bij de huisbar haal je speciaalbieren op tap en slush puppy voor de kids. Er is kindervermaak, de toegang is gratis en we werken niet met muntjes. Je hoeft dus drie dagen lang geen boodschappen te halen, want de smakelijke line-up aan foodtrucks en bars zorgen voor heerlijke gerechtjes en drankjes bij het gezinsvriendelijke HOPPAAA! festival.

Een line-up van foodtruck & bars: Een mix van ingrediënten en een vorkje meeprikken van gerechten die je niet op de hoek van de straat aantreft. Van Mexicaanse taco’s tot saté van de bbq. Borrelschalen met exotische gamba’s of vol met typische Duitse lekkernijen. Er zijn cocosbollen, hotdogs, stoofpotjes en de pizza’s uit de op hout gestookte oven. De authentieke Spaanse churros, en de botermalse biefstuk zorgen voor een variatie aan gerechtjes.

Cocktails en alle speciaalbieren op de tap

Hoppaaa! Dit jaar zijn bij ons alle speciaalbieren op de tap. Hoe lekker is dat! Naast de bieren kun je ook heerlijke sangria bestellen in een glas of in een pitcher en zijn er diverse trendy spritzen. Heb je liever een Cubaanse Mojito met verse munt of een Gin Tonic vers voor jouw gemaakt? Dan kun je je melden bij de Cocktailbar.

Veggie & Vegan en borrelplanken

Steeds meer foodtrucks hebben ook een veggie en/of vegan variant op de menukaart staan. Denk bijvoorbeeld aan Duitse curryworsten of vegan gyros. Bij de pizza kun je naar eigen keuze je toppings kiezen en borrelschalen kun je vaak zelf samenstellen.

Het shared dining concept is onderdeel van het HOPPAAA! festival. We zien steeds meer deelbare gerechten, smikkelplateaus en borrelplanken die je met je vriendengroep, collega’s of familie kunt delen.

Nieuw: De Wijnclub

Je kunt er niet omheen; we hebben een schaftkeet omgetoverd tot een hippe knalrozé Wijnclub. Heerlijke wijnen, speciaal voor en door ons geselecteerd, passend bij het food aanbod tref je hier rijkelijk. Van een pinot grigio tot een Prosecco, van een alcoholvrije wijn tot exclusieve Champagne. Ook brengen we dit jaar een paar specials mee zoals een fluweelzachte Sancerre en een heerlijke florale fiano uit Italië. We adviseren je graag over wijn & spijs combinaties en bij twijfel kun je proeven. Deze wijnclub op wielen is overigens ook te huur voor je verjaardag, bedrijfsfeest of voor je mini festival op locatie.

Zo groen en gastvrij mogelijk

Je kent ze vast wel; de festivals waar met muntjes wordt gewerkt. Eenmaal thuis tref je er nog een paar aan in je broekzak. Je kan er helaas nooit meer iets mee.

Bij de HOPPAAA! festivals werken we hier niet mee. De toegang is bij ons gratis en bij elke truck of bar kun je pinnen of contant betalen. Daarnaast werken wij met hardcups/festivalglazen. Op deze manier houden we het veld schoon en ontstaat er minder plastic afval.

Aangename decibellen, vertier en vermaak

Onze festivals kenmerken zich door ‘aangename decibellen’. We zijn immers geen dance festival.

Je hoeft je bestelling niet schreeuwend door te geven en bij de picknicktafel kun je elkaar gewoon verstaan, wel zo prettig. Uiteraard is muziek sfeer verhogend en daarom hoor je de gehele dag vrolijke achtergrond muziek. De live muziek herken je aan de hits van vroeger en nu, de ‘Ohja’ momentjes en klassieke herkenbare meezingers.

Voor de kids is er ook voldoende vertier en vermaak. De truck van KinderCrea is aanwezig, hier kun je je laten schminken en zien we de mooiste creaties voorbijkomen zoals een tijger, unicorn of een glitter tattoo.

Data en Locatie

Vrijdag 7 juli van 15 tot 22 uur.

Zaterdag 8 juli van 12 tot 22 uur.

Zondag 9 juli van 12 tot 21 uur

Locatie: Boelenspark, Edammerweg 54 (naast de basisschool de Samensprong)

De toegang is gratis, eigen eten en drinken meenemen laten we niet toe, er is echt genoeg bij alle foodtrucks en de bars.