Foto en piëzografie geschonken aan Volendams Museum

Paul en Marlien de Ru-Heijst hebben 44 jaar op Marken gewoond en verblijven nu al weer heel wat jaren in Amsterdam. Zij zijn ware kunstliefhebbers en hebben het Volendams Museum dan ook meermalen bezocht.

Door: Klaas Smit

Hun zoon Michiel is getrouwd met Koosje Ruijgrok en haar vader Bernard Ruijgrok is weer een kleinzoon van kunstenaar Albert Termote. Al pratende kwam ter sprake dat Albert Termote nog in Volendam heeft gewoond in de Berend Demmerstraat en dat de Hongaars/Nederlandse schilder Vilmos Huszár een schilderij van hem heeft gemaakt, met een buste van Malle Jan* op de achtergrond. Daar de firma Ruijgrok gespecialiseerd is in hoogwaardig drukwerk, hebben zij van dit schilderij een piëzografie gemaakt. Ook zijn zij in het bezit van een oude foto van Albert in Volendammer kostuum en ook hier is een kopie van gemaakt. Het was eigenlijk de bedoeling dat Bernard Ruijgrok de piëzografie en de foto zou overhandigen maar hij was helaas verhinderd, zodat zijn ouders Paul en Marlien deze eer te beurt viel. Het Volendams museum beschikt al over een aantal beelden gemaakt door Albert Termote dus deze nieuwe schenking is een verrijking voor het museum.

Als je meer achtergrondinformatie wilt over de kunstenaar Albert Termote of Vilmos Huszár, breng dan een bezoek aan het Volendams Museum. De objecten zijn ook de moeite waard om te bekijken!

*Malle Jan, geboren Joannes Jonk op 15-11-1879, was een zoon van Klaas Jonk (Taaiem) en Stijntje Sier. Joannes was geestelijk gehandicapt en daardoor kinderlijk gebleven, vandaar de bijnaam.