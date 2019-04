Fotowedstrijd Pieperrace

Je herinneringen aan een mooie dag vastleggen en nog een prijs winnen ook! Wat is er niet mooier dan dat? Het kan op het 35e Pieperrace wedstrijdweekeinde, de eerste jaarlijkse wedstrijd voor de vloot van klippers, tjalken en botters die wordt gehouden op 6 en 7 april op het Markermeer voor Volendam. Het organiserend comité maakt dit ook dit jaar weer mogelijk en dat dankzij de hulp van de lokale krant de Nivo.







Drukwerk, posters en de organisatie van de fotowedstrijd worden dit jaar voor rekening genomen van deze krant die ook contacten legde voor de eerste prijs, een fotocursus bij ‘Foto Blaauw’ in Volendam.

De Horeca op de Dijk in Volendam stelde dit jaar maar liefst 12 dinerbonnen ter beschikking van gerenommeerde restaurants op de Dijk tot de snackbar en het café. Bezoekers en deelnemers worden uitgenodigd om foto’s te maken tijdens het evenement en deze te uploaden via de speciale banner op de site van de Nivo of die van de Pieperrace zelf. De websiteadressen zijn: www.nieuw-volendam.nl en www.pieperrace.nl

De jury komt een week na de wedstrijd bij elkaar om de mooiste foto’s uit te kiezen. Nadere info: www.pieperrace.nl

S.K. Slegt, Bestuur Pieperrace



