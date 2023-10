Onze redactie aan het woord

Door Kevin Mooijer.

,,Man uit Volendam morst koffie over zijn paling” óf ,,Verwarde man uit Ootmarsum rijdt op antiekmarktbezoekers in”. Als de redactie van de gemiddelde landelijke krant moest kiezen, dan staat de cameraploeg binnen no-time op de Dijk. In Volendam zijn we gewend geframed te worden door de nationale media. Premierskandidaat Mona Keijzer deelt die opvatting, zo is op pagina 28 en 29 van deze krant te lezen.

Volendam wordt regelmatig weggezet als één grote, simpele, coke-snuivende inteeltfamilie. Ook de politieke en bestuurlijke elite ziet het fotogenieke vissersdorp schijnbaar als een soort apenrots. En dat kan je ze moeilijk kwalijk nemen. Probeer je voor te stellen dat Ootmarsum plotseling het nieuwe doelwit wordt van de landelijke media. ’s Ochtends bij het ontbijt pak je de krant erbij en jawel, ze hebben weer iets doms gedaan in Ootmarsum. Lachend laat je het artikel aan je vrouw zien, bij het zien van de kop spuit de koffie uit haar neus. Jullie dag begint fantastisch dankzij die onnozele stakkers in Ootmarsum. Op je werk bespreek je het bij de koffiemachine met je collega’s. Het hele team is het erover eens: Iedereen uit Ootmarsum is achterlijk.

’s Avonds na het werk zet je het journaal aan, en meteen schakelen ze over naar een verslaggever in Ootmarsum. Hij interviewt domme jongeren uit Ootmarsum over waarom ze zo dom zijn – voor de inwoners van Ootmarsum leveren dergelijke items vaak discutabele beelden op omdat de geïnterviewden vaker niet dan wel over het kenmerkende lokale accent beschikken, maar dat terzijde. Het lijkt bijna alsof degenen die een breed gedragen standpunt in een politiek gevoelige kwestie wel goed onder woorden kunnen brengen uit de uitzending worden geknipt. In ieder geval heb jij samen met je vrouw weer een vermakelijke avond. Maar het is nog niet voorbij, want tijdens je favoriete talkshow hebben ze een verrassing voor je: ze hebben in Ootmarsum wéér iets stoms gedaan. De volgende ochtend ligt er weer een krant vol geweldige artikelen en columns over die losers uit Ootmarsum op je te wachten.

Het mediagenieke karakter van Volendam is zowel een vloek als een zegen gebleken. Niets gaat hier onopgemerkt voorbij, waardoor het dorp vaak de pispaal is van columnisten, programmamakers, journalisten, cabaretiers en schijnbaar dus ook overheidsfunctionarissen. Gelukkig schrikt het twijfelachtige imago van ons dorp niet iedere hooggeplaatste politici af. We hebben ten slotte een premierskandidaat in ons midden. Mona Keijzer is een trotse Volendamse, hoedster van tradities en cultureel erfgoed bovendien. De kans is reëel dat er straks een Volendamse cultuurbewaker plaatsneemt in het Torentje op het Binnenhof. Ik ben benieuwd of de cameraploegen dan ook klaar staan om de gezichten van de elitaire orde te vereeuwigen.