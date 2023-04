Algemeen

Free Run-middag in de Kreil Afgelopen zondag konden kinderen uit de gemeente na drie jaar weer eens klauteren in sporthal de Kreil bij het MZA Free Run Event. Turn- en gymnastiekvereniging St. Mauritius organiseerde hun jaarlijkse event weer voor de eerste keer na de pandemie. Door: Chris Bond Verdeeld over drie rondes konden kinderen tussen de zeven en dertien jaar met hun vrienden en broertjes of zusjes weer aan de gang in de Kreil. De zaal stond weer goed volgebouwd door trainers en jonge sporters van de St. Mauritius. ,,Het is hier een uiterst geschikte plek voor een free run-parcours”, zegt Marga Schilder, organisator van het event en trainer bij de vereniging. „Ik wilde het free runnen dit jaar weer oppakken hier. Het is gewoon superleuk en de kinderen hebben veel plezier.” Ook ziet ze dat free runnen steeds populairder wordt in de gemeente. „Vooral onder de jeugd is het populair geworden, hier komen steeds meer kinderen op af.” En omdat het de laatste keer ook al een enorm succes was, had ze ook wat flyers meegenomen van de vereniging. Bovenal was het Free Run Event na drie jaren opnieuw een gezellige middag geworden voor de kids, die al hun energie kwijt konden op de toestellen. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.