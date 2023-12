“Frits ze Brèig” geopend

De brug die in Volendam de Stationsstraat met de Edammerweg verbindt is donderdag, na renovatie, officieel geopend door wethouder Vincent Tuijp (Samenleving) en Sandra Veldhuizen, de achterkleindochter van Frits Veldhuizen. De brug krijgt een nieuwe naam en heet vanaf nu de Frits Veldhuizenbrug, of misschien nog wel straks “Frits ze Brèig”.



De brug werd officieel geopend door Sandra Veldhuizen en Vincent Tuijp.

Tijdens de opening werd ook een informatiebord over Frits Veldhuizen onthuld, waarop behalve tekst en foto’s, ook een barcode kan worden gescand waar het hele verhaal over Frits te lezen is. Frits Veldhuizen kwam in 1898 vanuit Zeeland naar Volendam, waarschijnlijk omdat hij als zeilmaker wel werk zag in het dorp met de vele botters. Stap voor stap is zijn werkplaats verbouwd tot een pension en café-restaurant. De karakteristieke gevel, pal tegenover de Frits Veldhuizenbrug, is nog steeds intact.

Frits zag in Leendert Spaander zijn voorbeeld en verleende in zijn pension ook onderdak aan vele kunstenaars zoals A.P Schotel en Willem Wouters alsmede aan kunstenaars en schrijvers. Frits overleed in 1948 en enkele jaren later verdween de café en pension functie van het pand aan de Edammerweg 8, waar nu Dreamstyle huist.