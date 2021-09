Gaat de WKO en warmtepomp de cv-ketel vervangen?

Gezamenlijk werken we toe naar een wereld die geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen, zoals gas, steenkolen en kernenergie. We spreken van de zogenoemde energietransitie. In plaats van fossiele brandstoffen te gebruiken, is het doel om in 2050 alleen nog maar gebruik te maken van groene energie in Nederland. Zo ook in de gemeente Edam – Volendam. Zonne-energie en windenergie zijn voorbeelden van groene energie. Nu al zijn er veel woningen te zien met zonnepanelen op het dak. Om in 2050 volledig gasvrij te kunnen wonen en leven, zijn er wel alternatieven nodig. Denk aan een Warmte Koude Opslag (WKO) en warmtepomp. Wat dat precies zijn en of die inderdaad de cv-ketel gaan vervangen, lees je in dit artikel.

Een WKO als interessant alternatief

Een WKO is één van de meest duurzame, veilige en betrouwbare energiebronnen. Deze Opslag zit tot maximaal 250 meter diep in de grond. De WKO haalt zijn energie uit de bodem. Daarom wordt het ook wel een bodemenergiesysteem genoemd. Het systeem haalt warme en koude uit de bodem en uit het betreffende gebouw. Om de juiste temperaturen af te geven in het gebouw, is de WKO gekoppeld aan een warmtepomp. De reden dat dit een interessant alternatief is voor de cv-ketel, is dat een WKO tot wel 60% verwarmingsenergie en tot wel 80% koelingsenergie kan besparen!



Zó werkt een WKO

Onze bodem zit vol met grondwaterbronnen. In de zomer zijn deze bronnen warm. De WKO neemt deze warmte op en bewaart dit om woningen in de winter te verwarmen. De koude die in de winter uit de woning en de bodem komt, wordt opgeslagen om in de zomer te verkoelen. En zo werkt de WKO eigenlijk in een soort cyclus.



De voordelen van een WKO

Een groot voordeel van de WKO is dat er continu energie beschikbaar is. Dat geldt voor zowel warmte als koude. Daarnaast is het een toekomstgericht alternatief voor de cv-ketel. Allereerst is het zo dat de cv-ketel hoe dan ook vervangen moet worden tegen 2050. Maar daarnaast draagt de WKO bij aan een hoog energielabel. Minimaal label C zelfs! Uiteindelijk scheelt een WKO en warmtepomp in de portemonnee. Het opwekken van deze energie kost tenslotte geen geld.



Een energiezuinige toekomst

Wat we nu weten, is dat een WKO en warmtepomp al zeer divers worden toegepast. Denk aan het toepassen van een WKO in de utiliteitsbouw, de bouw van winkelcomplexen, nieuwbouw en glastuinbouw. Bedrijven als TSE Enter leveren speciale leidingen en kunststof afdekkingen om dit mogelijk te maken. Of iedereen in de toekomst een WKO of warmtepomp heeft is nog maar de vraag. Maar een alternatief voor de cv-ketel is het zeker!