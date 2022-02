Garage KIL

Wij zijn op zoek naar een:

SERVICE ADVISEUR

Voor onze servicedesk in de showroom zijn wij op zoek naar een daadkrachtige Service Adviseur

die de klanten van Garage Kil weer op weg helpt! Ben jij die servicegerichte topper die wij zoeken?

Sta jij onze klanten rustig en hulpvaardig te woord en help jij ze met het beantwoorden van hun vragen?

Jouw taken

- Ontvangen van klanten en aannemen van de telefoon;

- Maken van afspraken, werkorders en vertalen richting klant en werkplaats;

- Up-to-date houden van het klantenbestand;

- Verwerken van in- en verkoopfacturen;

Ben jij

- Oplossingsgericht;

- Stressbestendig;

- Klantgericht;

- Secuur en correct;

- En sta jij je mannetje in persoon, aan de telefoon en via e-mail?

Heb jij

- Aantoonbare ervaring met computers en met name Outlook (mail);

- MBO/HBO denk en werkniveau;

- Ervaring in servicegerichte functie(s);

- Affiniteit met auto’s (niet vereist, wel een pré)?

Plus

- Vier dagen per week (ma/di/do/vr) van 07.30 – 17.00 uur beschikbaar?



Dan zoeken wij jou!

Wie zijn wij

Je komt te werken in een gedreven en ambitieus team waar plezier en professionaliteit voorop staan. Er heerst een fijne werksfeer waar je je snel thuis zal voelen. We zijn allemaal aanpakkers die vol gas gaan. Klinkt goed? Solliciteer dan vandaag nog bij Garage Kil door een mail met motivatie en

CV te sturen naar Jona Pasdeloup, directrice Garage Kil via jona@garagekil.nl

Julianaweg 129, 1131 DH Volendam 0299 363416 www.garagekil.nl