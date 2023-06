Algemeen

Geen fraai uitzicht Noordeinde Langs het Noordeinde is het uitzicht de laatste dagen wat minder aantrekkelijk geworden voor zowel toeristen als bewoners. Van het Strandje van Wullempie tot KRAS Recycling zijn hekken geplaatst in verband met de dijkversterking door Alliantie Markermeerdijken. Op verschillende locaties zijn de Markermeerdijken afgekeurd, en in samenwerking met Boskalis wordt momenteel gewerkt aan de versterking van de dijk van Hoorn tot Uitdam. Voor onze eigen veiligheid is het gebied onderaan de dijk aangewezen als werkterrein en moet dus afgesloten worden. Tijdens een spontaan gesprek met een medewerker van Boskalis bij het hek, vernamen we dat de werknemers doordeweeks verblijven in Hotel Katwoude. Op vrijdagmiddag stoppen ze om 14.00 uur met werken en keren ze terug naar huis. De medewerkers van Boskalis komen namelijk vanuit alle hoeken van het land, zelfs uit Duitsland, voor deze gespecialiseerde werkzaamheden. Dagelijks worden vijf tot zes vrachtladingen zand per boot aangevoerd die tegen de dijk worden gespoten en geleidelijk aan voor een buitendijkse werkbaan zorgen. Vandaag, op woensdag 21 juni, is het de zeventiende ‘spuitdag’. De aanleg van de buitendijkse werkbaan verloopt volgens planning, mede dankzij het mooie weer van de afgelopen weken. We moeten echter nog zeker tot oktober tegen het fraaie hekwerk aankijken. |Doorsturen

