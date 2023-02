FC Volendam incasseert drie tegengoals in vier minuten tijd

Geen kans in Enschede

Ruim een kwartier was FC Twente-FC Volendam een wedstrijd, daarna speelden de bezoekers in een tijdsbestek van een paar minuten een kansloze namiddag in de Grolsche Veste. De ploeg van trainer Wim Jonk kreeg drie tegentreffers om de oren. Twente was duidelijk gebrand, na de 1-0 nederlaag die het begin dit seizoen leed, en speelde geconcentreerd. Door Eddy Veerman

Robert Mühren wandelt na een tegentreffer teleurgesteld met de bal naar de middenstip. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

De bezoekers zaten goed in de wedstrijd, met de kanttekening dat FC Twente – dat donderdag voor de KNVB Beker had gespeeld en van Ajax verloor – vooral de bal had. Totdat het eerste kwartier voorbij was, toen was het binnen enkele minuten 3-0 voor de ploeg uit Enschede en kreeg Volendam – mede door eigen toedoen – een flinke tik uitgedeeld. De formatie van Ron Jans probeerde met passes achter de Volendamse verdediging de snelle spelers te lanceren en dat lukte uitstekend. Bij een pass van Robin Pröpper ging back Joshua Brenet de diepte in en die werd te laat gesignaleerd door Josh Flint. Brenet nam de bal prachtig aan uit de lucht en passeerde de uitgekomen Filip Stankovic.

Niet lang na de aftrap speelde Flint de bal helemaal verkeerd terug, counterde Twente en prikte Vaclav Cerny nummer twee onder Stankovic door. Weer even later volgde een corner, waarbij de timing en het anticiperen bij Twente (Hilgers) beter was: 3-0.

Op het half uur was Volendam voor de eerste keer gevaarlijk, met de vrije trap van Carel Eiting. Die viel bij de tweede paal voor de voeten van Robert Mühren, maar die kon niet gecontroleerd inschieten, waardoor een corner overbleef. Volendam – waar Franco Antonucci en Florent Sanchez veel balverlies leden – kwam meer op de helft van de thuisclub, maar tot grote kansen leidde dat niet.

In de rust bleven twee centrale verdedigers – Damon Mirani en Josh Flint – achter in de kleedkamer. Bilal Ould-Chikh en Benaissa Benamar waren hun vervangers. Volendam ging met vier in plaats van vijf verdedigers spelen. Twente – dat het veld steeds groot maakte en met veel bewegende spelers voor dynamiek zorgde – had direct na rust pech: Cerny dribbelde naar binnen, zijn schot ketste af op de binnenkant van de paal.

Daarna werd door het druk zetten vaker balverlies afgedwongen bij Twente. Mühren kon net niet worden weggestoken en uit een lange pass van Franco Antonucci probeerde Mühren het met een volley, maar hij raakte de bal niet goed. Op de momenten dat Volendam de bal overnam en Zerrouki en Brenet een overtreding begingen, besloot scheidsrechter Kooij de gele kaarten die hadden moeten volgen op zak te houden. Ould-Chikh dribbelde een keer naar binnen en probeerde het van afstand, een metertje te hoog. Dat gold ook voor de poging van de ingevallen Daryl van Mieghem. Lars Unnerstall – de minst gepasseerde doelpunt van de eredivisie – hoefde zich niet te strekken.

Twente-invaller Ugalde kreeg met nog een kwartier te gaan een mooiere mogelijkheid, omspeelde Stankovic maar was te ver uitgeweken. Die had vervolgens het nakijken toen Michel Vlap een mooie aanval probeerde af te ronden; de kruising redde Volendam.

,,Als de goals zo snel vallen, ben je wel bang dat het een grote nederlaag wordt, gelukkig gebeurde dat niet. Twente heeft gewoon een goede ploeg, dat merk je in zo'n wedstrijd. Wij moeten de komende wedstrijden weer punten gaan pakken", zei Brian Plat na afoop.