Geen uitzondering voor theaters en concertzalen in Zaanstreek Waterland

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland maakt geen gebruik van de door het kabinet geboden mogelijkheid om ‘gebouwen van groot belang’ een ontheffing te verlenen op de maximale groepsgrootte. Nadat met name theaters de vraag om een ontheffing neerlegden, heeft de veiligheidsregio deze optie tot maatwerk afgewogen en besloten om met de snel stijgende cijfers de volksgezondheid voorop te zetten. De komende drie weken moet het effect van de nieuwe maatregelen eerst blijken voor er ruimte is voor ontheffingen.

“Dit was een zwaar besluit en echt een worsteling,” zegt Jan Hamming, voorzitter van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. “We zijn ons bewust van de zware tijden voor de cultuursector, dus we begrijpen heel goed dat dit een klap is voor onze culturele instellingen die de afgelopen maanden zo hun best hebben gedaan hun programmering en zaalindeling coronaproof te maken. Net zoals we begrijpen dat het ingewikkeld is om een voorstelling voor 200 bezoekers terug te brengen naar 30. Maar op dit moment zien wij als veiligheidsregio, met het oog op de volksgezondheid én de continuïteit van de zorgverlening, geen andere mogelijkheid dan de maatregelen te handhaven en dus geen uitzonderingen te maken.”

Grip op besmettingscijfers

Het virus slaat om zich heen, in alle leeftijdsgroepen, in iedere sector. Als Zaanstreek-Waterland zijn wij qua besmettingen helaas één van de snelst stijgende regio’s. Het is daarom van essentieel belang om de maatregelen te volgen, en te voorkomen dat er komende drie weken grote groepen mensen bij elkaar komen. Juist ook omdat we niet nóg strengere maatregelen willen. Hoe serieuzer we de huidige maatregelen nemen, hoe sneller we grip krijgen op de besmettingscijfers en hoe eerder we ook wél weer naar een theater of concert kunnen. Indien het aantal besmettingen daalt, is het misschien mogelijk om na te gaan welke ontheffingen haalbaar zijn. Voor nu is het, net na de start van de nieuwe maatregelen, te vroeg om te praten over uitzonderingen. Daarnaast vind de veiligheidsregio het lastig om zonder criteria voor een ‘gebouw van groot belang’ de ene instelling wel, en de andere geen ontheffing te verlenen. Willekeur ligt zo op de loer, terwijl zorgvuldigheid geboden is.

De nieuwe maatregelen die dinsdag 29 september zijn ingegaan zijn nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte te verminderen en het aantal contactmomenten tussen mensen te beperken. We zetten alles op alles om onze reguliere medische zorg, maar ook de coronazorg beheersbaar te houden. Maar tegelijkertijd willen we ook graag dat het gewone leven en de economie zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Dat is een duivels dilemma. De beperking van grote groepen tot maximaal 30 geldt voor locaties waar bezoekers een vaste plek hebben zoals theaters, bioscopen en concertzalen, en niet voor ‘doorstroomlocaties’ als musea of bibliotheken.