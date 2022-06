Gemeente Edam-Volendam bedankt vrijwilligers met gratis concert

In het stadion van FC Volendam was het zondag behoorlijk druk bij het door de gemeente georganiseerde concert als dank uiting aan alle actieve vrijwilligers.

Na een welkomstwoord van burgemeester Lieke Sievers en wethouder Vincent Tuijp kon er worden genoten van optredens van de Dennis Burke Band, Almost Famous, Stereo Sessions, Bonnie St. Clair en Jan Smit.

Vrijwilligerswerk is in onze gemeente onmisbaar en vele duizenden mensen zetten zich belangeloos in voor de verschillende lokale verenigingen en organisaties. Het initiatief van de gemeente werd dankbaar ontvangen, maar zoals vele vrijwilligers dan zeggen: ,,daar doen wij het niet voor, hoor!”