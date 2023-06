De Papaverstraat geeft een duidelijk voorbeeld van toename aan zonnepanelen

Gemeente Edam-Volendam bereikt de derde plaats in stijging zonnepaneleninstallaties in 2022

De gemeente Edam-Volendam maakt grote stappen op het gebied van duurzame energie. Recentelijk gepubliceerde gegevens van het CBS laten zien dat de gemeente, samen met de gemeente Purmerend (positie 1) en de gemeente Laren (positie 2), een opmerkelijk hoge score heeft behaald als het gaat om de plaatsing van zonnepaneleninstallaties. In 2022 is het aantal woningen met zonnepanelen met maar liefst 38,6% toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Op dit moment beschikt 25,4% van alle woningen in de gemeente Edam-Volendam over zonnepanelen, wat neerkomt op 3.983 woningen met een totaal vermogen van 15.443 kW. Deze cijfers illustreren niet alleen de positieve impact op het milieu, maar dragen tevens bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

René Tol, werkzaam bij Smit Zonnepanelen, is nauw betrokken bij de installatie van zonnepanelen in de regio en heeft de groei van dichtbij meegemaakt. Hij benadrukt dat de uitdaging nu is om de resterende koopwoningen van zonnepanelen te voorzien: ,,We hebben een aanzienlijke toename gezien in het aantal huishoudens dat zonnepanelen installeert in Edam-Volendam. Mensen beseffen dat het niet alleen goed is voor het milieu, maar ook financieel voordelig kan zijn. Door te investeren in zonnepanelen kunnen ze hun energiekosten flink verlagen. We staan klaar om hen te helpen bij deze overgang."

De gemeente Edam-Volendam blijft zich inzetten om duurzame energievoorzieningen verder uit te breiden en moedigt inwoners aan om over te stappen op groene energie. Naast het bevorderen van zonnepaneleninstallaties, worden er ook andere initiatieven ontplooid, zoals het faciliteren van laadpalen voor elektrische voertuigen en het stimuleren van energiebesparende maatregelen in woningen.