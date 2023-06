Gemeente houdt vast aan besluit voor tijdelijke wooneenheden De Deimpt

In een recente brief aan de raadsleden van de gemeente Edam-Volendam heeft het College van Burgemeester en Wethouders aangekondigd vast te houden aan het omstreden besluit om tijdelijke wooneenheden achter de Deimpt te plaatsen. Na meerdere gesprekken met omwonenden heeft de gemeente wel aanpassingen doorgevoerd in haar plannen. Een reeks door de omwonenden gestelde eisen zal door de gemeente worden gehonoreerd, maar ook zijn er eisen die niet zullen worden ingewilligd.

Door: Kevin Mooijer

Op 28 februari 2023 stemde het college in met het advies om de tijdelijke wooneenheden achter het voormalige politiebureau aan De Deimpt te plaatsen. Van de 32 eenheden zouden er tien worden ingezet voor de huisvesting van eigen inwoners, verkocht als sociale huurwoningen aan de Wooncompagnie. De overige eenheden zouden worden gebruikt voor de huisvesting van ontheemde Oekraïense gezinnen.

Weerstand

Sinds de bekendmaking van dit besluit is er veel weerstand ontstaan in de omgeving. Bewonersbijeenkomsten en correspondentie met de gemeente hebben duidelijk gemaakt dat de gekozen locatie niet geschikt wordt geacht voor de wooneenheden. In een poging tot dialoog heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de omwonenden, maar tot op heden lijken de standpunten onverenigbaar. Op basis van deze gesprekken heeft de gemeente een compromisvoorstel geformuleerd waarin minder eenheden geplaatst zouden worden (twintig in plaats van 32), uitsluitend voor Oekraïense gezinnen en zonder sociale woningbouw. De omgevingsvergunning zou in eerste instantie slechts voor twee jaar worden aangevraagd. Desondanks blijven de omwonenden de locatie ongeschikt vinden en wensen zij geen wooneenheden in hun buurt.

De omwonenden hebben een lijst met eisen opgesteld, waaronder een maximale periode van twee jaar, directe verwijdering van de eenheden bij het einde van de oorlog, beperking van het aantal gezinnen tot tien, een minimale verblijfsduur van één jaar in Nederland, werkvereisten, geen aggregaat, één aanspreekpunt vanuit de gemeente, behoud van het voormalige politiebureau als vergaderlocatie, en het uitsluiten van andere oorlogsvluchtelingen.

Aanpassing in plannen

In de brief naar de raadsleden geeft het College aan dat sommige eisen die door de bewoners gesteld worden onverenigbaar zijn met de kernwaarden waar de gemeente voor staat. Bovendien vallen een aantal voorwaarden buiten de invloedssfeer van de gemeente. Op 12 juni heeft het College besloten de volgende uitgangspunten te hanteren: er zullen twintig dubbele eenheden (tien woningen) worden geplaatst, er zullen geen sociale huurwoningen worden toegevoegd en er wordt een vergunning afgegeven voor twee jaar. De gemeente zal eigenaar blijven van de eenheden en deze alleen inzetten voor de huisvesting van Oekraïense gezinnen die momenteel in de Meermin verblijven. Er zal een contactgroep worden opgericht om vragen, opmerkingen en zorgen van de omwonenden tijdens deze periode te behandelen.

Niet alle eisen van de omwonenden zijn echter ingewilligd door de gemeente. Zo zal de juridische vastlegging van voorwaarden met de omwonenden beperkt blijven tot wat publiekrechtelijk mogelijk is. Daarnaast kan het gebruik van een aggregaat niet worden uitgesloten, ondanks de zoektocht naar alternatieve aansluitingen. Ook zal de Rabobanklocatie niet worden gebruikt als opvanglocatie, aangezien deze geen eigendom is van de gemeente. Hoewel de gemeente stappen heeft ondernomen om tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden, blijft het mogelijk dat er bezwaren worden ingediend tegen de plaatsing van de wooneenheden. De afwegingen in dit dossier zijn complex en er spelen verschillende belangen. Het is afwachten hoe dit controversiële project zich verder zal ontwikkelen, gezien de nog bestaande verdeeldheid tussen de gemeente en de omwonenden.