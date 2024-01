Gemeente reageert op‭ ‬bezorgde bewoners Keetzijde

Maandag is begonnen met de herinrichting van de Keetzijde en een gedeelte van de Burgemeester Versteeghsingel tussen de Broekgouwstraat en de Zeedijk in Edam. De Keetzijde wordt omgevormd tot een 30 km-zone om de veiligheid op de weg te bevorderen, met speciale aandacht voor het stuk tussen de Broekgouwstraat en de Zeedijk.

Omwonenden van de Keetzijde zijn bezorgd over de bereikbaarheid en overlast in de regio die de werkzaamheden met zich meebrengen. In een schriftelijke reactie aan de bewoners benadrukt de gemeente dat zij begrip heeft voor de overlast en de suggesties vanuit de gemeenschap.

Wegens de intense werkzaamheden in de regio, houdt de gemeente een vierwekelijks ‘raakvlak overleg’, waarin alle projecten die met elkaar in aanraking komen worden besproken. Hoewel de huidige fase van werkzaamheden aan de Keetzijde niet optimaal lijkt voor de gemeenschap, is deze periode gekozen vanwege de raakvlakken met andere projecten.

De Julianaweg-werkzaamheden zijn afgerond en zullen pas in 2025 hervat worden, waardoor mogelijke hinder voorlopig niet meer aan de orde is. Wat betreft de ontsluiting via de Broeckgouw, stuit deze op bezwaren vanuit die gemeenschap, gezien het voet- en fietsgebied, en zou onbedoeld verkeer in beide richtingen kunnen veroorzaken.

De gemeente benadrukt dat zij de overlast zo kort mogelijk proberen te houden. Fase 1 en 2 zijn in uitvoering, waarbij fietsen en wandelen vanaf de Genua richting Berend Botje nog mogelijk is. In fase 4 en 5, gepland voor maart en september, kunnen bewoners weer de reguliere route met de auto volgen.

De planning van de verschillende fasen is als volgt:

Fase 1: week 2 t/m 4 (8 januari t/m 28 januari)

Fase 2: week 5 t/m 8 (29 januari t/m 25 februari)

Fase 3: week 9 t/m 12 (26 februari t/m 19 maart)

Fase 4: week 12 t/m 16 (20 maart t/m 21 april)

Uitvoering werkzaamheden derden

Fase 5: week 37 t/m 45 (9 sept t/m 8 november)

De gemeente moedigt bewoners aan om de speciale projectpagina op hun website te raadplegen voor meer informatie: edam-volendam.nl/herinrichting-keetzijde. Voor vragen die niet direct verband houden met de BAM-werkzaamheden, kunnen bewoners contact opnemen met de gemeente sectie Werken en Projecten via (0229) 398 398 of verkeer@edam-volendam.nl, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.