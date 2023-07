Gemeente voornemens om percelen Slobbeland 9-11 aan te kopen

De gemeente Edam-Volendam heeft plannen om twee percelen grond aan te kopen, gelegen aan Slobbeland 9-11 te Volendam. Deze percelen, die al meer dan zes maanden te koop staan voor € 2.000.000,-, zijn eigendom van een particuliere eigenaar. De gemeente heeft de mogelijkheid de percelen aan te kopen voor een bedrag van € 1.400.000,-, terwijl de marktwaarde getaxeerd is op € 1.350.000,-. Het streven is om de locatie te gebruiken voor maatschappelijke ontwikkeling, bovendien wordt uitvoering gegeven aan de gestelde economische ambities én worden strategische kansen benut met betrekking tot het waterfront in Volendam.

‘Door de aankoop behoudt de gemeente de regie over de ontwikkeling van het Slobbeland en kunnen ongewenste transacties voorkomen worden die de vooruitgang van dit gebied zouden kunnen belemmeren’, zo staat in de raadsbrief over het onderwerp te lezen. Het gebied Slobbeland staat al decennialang vermeld als een kansrijk gebied in verschillende toekomstvisies. Hoewel er veel ideeën zijn geformuleerd, is er tot op heden nog geen concrete ontwikkeling en verandering van dit gebied gerealiseerd. Volgens het College is de urgentie om het gebied aan te pakken groter geworden. De scheepswerf en een aanvraag voor een hotelontwikkeling zijn enkele van de initiatieven die integraal beoordeeld moeten worden. Bovendien wordt het gebied geconfronteerd met toenemende druk op het toerisme en de bijbehorende overlast. Het Slobbeland biedt de mogelijkheid om deze problemen gedeeltelijk op te lossen.

De gemeenteraad zal beslissen over het verstrekken van het benodigde krediet voor de aankoop tijdens de raadsvergadering op 20 juli 2023. Het college heeft al positief besloten over de aankoop van de gronden, voor een bedrag van € 1.400.000,- k.k., onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Voordat de definitieve koopovereenkomst wordt ondertekend, krijgen raadsleden de kans om hun zienswijze in te dienen bij de griffie tot 26 juni.

Deze voorgestelde aankoop biedt een unieke mogelijkheid om beleid met betrekking tot het waterfront uit te voeren op een locatie die daar uitermate geschikt voor is. Het is een belangrijke stap in het realiseren van de toekomstvisie voor het Slobbeland en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van Volendam.