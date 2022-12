Gemeenteraad buigt zich over plan Lange Weeren

Vanaf half acht vanavond ligt de veelbesproken Lange Weeren weer onder het vergrootglas, tijdens de gemeenteraadsvergadering. De raadsleden spreken zich dan uit over het uitgewerkte plan van de gemeente, waarbij 1160 woningen gerealiseerd zouden kunnen worden.

Mocht er goedkeuring volgen, dan gaat het voorstel naar de provincie, die hier nog haar fiat voor moet geven. Uiteindelijk dient een ontwikkelkader te worden vastgesteld, ook daar zal de gemeenteraad zich nadien over gaan buigen. ‘Stichting Natuurgebied Lange Weeren’ heeft voor morgenavond spreekrecht aangevraagd. De bijeenkomst is live te volgen via de website van de gemeente.