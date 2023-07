‘Zijn vertrek gaat inhoudelijk een gemis zijn’

Gemeenteraad en college loven Pim Bliek bij afscheid

Onder een staande ovatie heeft fractievoorzitter Pim Bliek (PvdA) afscheid van de lokale politiek genomen. Enkele maanden geleden kondigde hij dit al aan. De inwoner van Beets maakte zevenenhalf jaar deel uit van de gemeenteraad. Ondanks de gebruikelijke meningsverschillen in die periode prezen zijn collega-raadsleden en het college hem onder meer om zijn politiek vakmanschap. Hij gaat zich nu volledig richten op een opleiding tot docent wiskunde. Max Slotboom wordt zijn opvolger.

Door: Laurens Tol

Kees Sietsema van Zeevangs Belang vertelde dat hij heimelijk fan was van Pim Bliek als politicus. ,,Je bent altijd ‘in control’, afgewisseld met goed geacteerde verwondering”, lichtte hij toe, terwijl er na die laatste kwalificatie een lach opsteeg vanuit de zaal. ,,Je speelde altijd op de bal, niet op de man.”

Iwan Visscher (VD80) had niet verwacht het ooit te gaan zeggen, maar hij denkt dat Blieks vertrek ‘inhoudelijk een gemis gaat zijn voor deze gemeente’. Hij memoreerde daarbij aan de discussies die ze met elkaar voerden. ‘Pim ging voor goud als het om typische PvdA-thema’s ging’, registreerde Visscher.

VVD en PvdA zijn van oudsher elkaars tegenpolen. Dat nam niet weg dat fractievoorzitter Emile Karregat van de liberale partij eveneens lovende woorden voor Bliek in petto had. Volgens hem was hij ,,altijd scherp op de procedures, maar ook de sfeer vond je belangrijk. Hoewel we het niet altijd eens waren, hebben we elkaar meer dan eens gevonden met een mooi compromis. Want ook dat is politiek”, formuleerde de liberaal.

"Ook al ben je het totaal met elkaar oneens, blijf elkaar respecteren"

Bij BVNL-fractievoorzitter Saul Jonk viel bij een eerste kennismaking met Bliek al zijn ‘welbespraaktheid, kalmte, natuurlijkheid’ op. Het is naar zijn inzicht ,,iemand die zich niet laat leiden door emotie”. ‘Zelfverzekerd en kundig’, waren andere kwalificaties waar hij de scheidend PvdA-politicus mee bestempelde.

Na alle lofzang was het de beurt aan Bliek om vanaf het spreekgestoelte zijn afscheidswoorden naar voren te brengen. Hij was ‘stil geworden van alle mooie woorden’ aan zijn adres. De ‘totaal ontspoorde discussie rond de Lange Weeren’ was in zijn ogen een dieptepunt tijdens zijn periode in de politiek. Hoogtepunten waren voor hem onder meer de ‘hernieuwde aandacht voor betaalbaar wonen’ en het helpen instellen van een zorgfonds. In zijn laatste woorden in de raadszaal vatte Bliek een belangrijke waarde van een democratie als staatsvorm samen:

,,Politiek is niet alleen opkomen voor je eigen kiezers. Het is vooral ook samenwerken. Zeker als je maar een zetel hebt in een raad van vijfentwintig. Dan ontkom je niet aan samenwerken en steun zoeken voor je ideeën. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat betekent dat je naar elkaar moet omzien en rekening moet houden met de minderheid, ook als die klein is. Democratie is geen dictatuur van de meerderheid, maar een stelsel waarbij alle stemmen gehoord mogen worden en moeten worden. Dat kan alleen als je écht bereid bent om naar elkaar te luisteren. Maar ook als je bereid bent om iedereen in zijn of haar waarde te laten. Ik wil jullie allen graag meegeven om dat nooit los te laten. Ook al ben je het totaal met elkaar oneens, blijft elkaar respecteren.”