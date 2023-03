‘We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’

Gert & Sammy openen gloednieuwe allround garage

,,We zijn geopend!”, zegt Gert de Vries enthousiast bij het openen van de gloednieuwe garagedeur aan de Hyacintenstraat. ‘Groot & De Vries’, zo luidt de naam van Volendams nieuwste allround garage en autodealer. Aan het roer van de ambitieuze en toekomstbestendige garage staan eerste monteur Gert de Vries en in- en verkoper Sammy Groot. ,,Onderhoud, reparaties, Apk-keuringen, schadeherstel, auto’s poetsen, in- en verkoop van zowel nieuwe auto’s als occasions en importservice, dat is in een notendop wat we doen.”

Sammy Groot beschrijft de onlangs verbouwde garage van Groot & De Vries als een ‘open keuken’. ,,De showroom loopt direct over in de monteursgarage. Alles is zichtbaar voor iedereen, dat sluit goed aan op onze ambitie om zo transparant mogelijk te zijn. Mensen kunnen er bij wijze van spreken bij kijken hoe Gert en onze gewaardeerde eerste monteur en bussenspecialist Fred Jonk hun auto onder handen nemen. En als het een wat meer tijdrovende ingreep betreft, dan staat er een leenauto, -bus of elektrische fiets klaar. Geheel kosteloos uiteraard.”

Tijdens de verbouwing is veel rekening gehouden met de duurzaamheid van het pand. ,,Niet alleen wat isolatie en materialen betreft, maar ook de indeling draagt bij aan de toekomstbestendigheid. Een mooie aanvulling op onze garage is de extra grote brug, die bij uitstek geschikt is voor de grootste bedrijfsbussen, campers en koelwagens. In totaal beschikken we over drie bruggen, dat biedt ons de gelegenheid om veel klanten tegelijk te helpen. Wij kennen onze klanten bij naam, we zijn transparant, goed in wat we doen, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Bovendien hebben we de allernieuwste apparatuur, waardoor we snel de diagnose kunnen stellen.”

,,Onze showroom is voor een groot deel gevuld met de populairste modellen”, vervolgt Sammy. ,,We zorgen dat we altijd over een voorraad beschikken waar veel vraag naar is. Goed onderhouden, jonge occasions met een lage kilometerstand, auto’s waar we echt achterstaan. En als de ideale auto er niet tussen staat, dan gaan we op zoek naar de perfecte match. Of het nu gaat om een bepaald merk, model, kleur of specifieke kenmerken, niets is ons te gek en we doen graag dat stapje extra om de perfecte auto te vinden.” Nieuwe auto’s zullen bij Groot & De Vries op aanvraag worden verzorgd. ,,We kijken ernaar uit om iedereen in onze mooie garage te ontvangen. De koffie staat klaar!”

Groot & De Vries bevindt zich in de oude garage van Autobedrijf Dorland & Theunis aan de Hyacintenstraat 36a in Volendam. Bel voor meer informatie naar 0299 361562 of mail naar

info@grootendevries.nl.