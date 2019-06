Initiatief tot samenzijn voor Eenzame Jongeren leidt tot tal van positieve reacties

Gezellig samenzijn aanleiding tot meer contact met leeftijdsgenoten

Komende vrijdag vanaf 19.30 uur organiseert Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam een gezellig samenzijn voor eenzame jongeren in PX. ,,Het wordt een laagdrempelige avond waarop iedereen in de leeftijdscategorie van 16-24 jaar welkom is”, licht Cynthia Bleeker toe. ,,We hebben nog geen concrete plannen, omdat we met de aanwezigen willen bespreken waar zij behoefte aan hebben”, vult Bianca Vos aan. ,,In Volendam worden vaak in de basisschool periode al vriendengroepen gesmeed. Als je daar buiten valt, om wat voor reden dan ook, kan dat vervelende gevolgen hebben.” Op 14 juni zullen Cynthia en Bianca zorgen voor een gezellig plekje in de PX zaal. ,,We beseffen heel goed dat de stap om op te komen dagen heel groot is voor deze doelgroep, daarom willen we er graag bij vermelden dat je welkom bent iemand mee te nemen als je dit prettig vindt.”

Door Kevin Mooijer

,,Sinds ik voor Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam werk ben ik al meerdere malen aangedaan door ouders of bekenden van jongeren die moeite hebben met contact maken met leeftijdsgenoten”, start Cynthia haar verhaal. ,,Onlangs kwam er een ouder bij ons langs met het verhaal dat haar dochter zeven dagen per week ’s avonds alleen thuis zit. Ze wil heel graag een vriendin om dingen mee te kunnen ondernemen, maar ze heeft moeite met op mensen afstappen. We beseften al gauw dat dit meisje niet de enige is met dit probleem in onze gemeente en dus besloten we initiatief te nemen.”

Na de Facebook-post op de pagina van Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam zijn PX betrokkenen meerdere malen aangedaan door ouders of kennissen van eenzame jongeren over het mooie initiatief. ,,Deze mensen geven aan de desbetreffende jongere die zij kennen zeker te gaan stimuleren om aan te schuiven op 14 juni.”

De dames laten voor nu nog in het midden wat er precies zal worden ondernomen. ,,Dat ligt natuurlijk ook aan de jongeren die op komen dagen. We hebben besloten om ze gewoon uit te nodigen en dan hebben we het erover. Zo kunnen we ondervinden waar de behoefte ligt. De mogelijkheden zijn eindeloos. We kunnen ervoor kiezen om hier in PX te blijven en filmavonden op groot scherm te organiseren, of gewoon lekker rond te hangen met leeftijdsgenoten, maar een gerichte activiteit of vrijwilligerswerk behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. De één zal behoefte hebben aan meerdere avonden per week iets af te spreken, maar de ander vindt één keer per week voldoende. Het is net waar iemand behoefte aan heeft, dus het zal pas- en maatwerk worden.”

Dat jongeren in deze leeftijdsgroep zonder vrienden komen te zitten kan verschillende oorzaken hebben. ,,We horen veel van jongeren die geen zin hebben zitjes en op die manier buiten de boot vallen. Anderen hebben bijvoorbeeld tijdelijk buiten de gemeente gewoond en kunnen daarom geen aansluiting met leeftijdsgenootjes meer vinden. Naar een school buiten de gemeente gaan is ook een veelvoorkomende oorzaak.”

,,Andere interesses dan het gros van de vriendengroep die in jouw omgeving werd gesmeed kan ook zeker tot de aanleidingen behoren. Het hoeft dus zeker niet met iemands persoonlijkheid te maken te hebben. We zijn er inmiddels wel achter dat deze doelgroep groter is dan we verwacht hadden en we hopen echt dat we jongeren hierin kunnen ondersteunen. Voor ons is dit initiatief echt geslaagd wanneer er uiteindelijk buiten onze activiteiten om ook wordt afgesproken door jongeren. Dat er uiteindelijk vriendschappen uit voortkomen. Dat zou geweldig zijn.”

Ken je een jongere die wel wat meer contact met leeftijdsgenoten kan gebruiken? Stimuleer hem of haar dan om vrijdagavond 14 juni vanaf 19.30 uur aan te sluiten in PX. De richtleeftijd is van 16 tot 24 jaar, maar dit is geen must. Ken je een jongere van 12 tot 15 jaar die behoefte heeft aan vrienden? Mail dit dan naar cynthia@CBWedamvolendam.nl en zij neemt contact op om vervolgens een zelfde soort programma op te starten voor deze jongere leeftijdscategorie.