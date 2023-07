Gezelligheid troef bij Piet Pedel klaverjasmarathon RKAV

Eigenlijk stond de marathon van 2023 gepland op 14 januari maar vanwege een door de KNVB ingelast overvol programma kon het spektakel op deze datum geen doorgang vinden. Direct is de organisatie in overleg gegaan met het bestuur van de RKAV en werd de datum van 1 juli 2023 vastgelegd. Al weken werd er in de groepsapp gespeculeerd wie er dit keer eerste zou worden, wie er voor de poedelprijs in aanmerking zou komen en wie er al zenuwachtig waren. Er werden zelfs onderlinge trainingspartijen georganiseerd om maar goed voor de dag te kunnen komen en ja, het werd een spektakel.

77 klaverjasliefhebbers verzamelden zich in de RKAV kantine op zaterdagochtend half 8.

Door: Klaas Smit

Vrijdagavond waren al de nodige voorbereidingen getroffen, de tafels waren klaargezet voorzien van de telbriefjes, de pennen en de kaarten. De geluidsinstallatie was geplaatst en getest, de marathon kon beginnen. Zaterdagochtend was het dan eindelijk zover; om 07.30 uur werden de deuren van de RKAV kantine geopend en al gauw was het een drukte van belang bij de inschrijving. Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleken 77 klaverjasliefhebbers zich te hebben ingeschreven. Dat betekent 19 tafels en één joker. De teams werden gevormd en het eerste spel werd gespeeld. Dit zouden er uiteindelijk tien worden.

De wedstrijd zelf was er een om in te lijsten: na iedere ronde een nieuwe koploper waarbij Leo de Haas, winnaar van vorig jaar, gelijk de koppositie innam en deze drie ronden wist vast te houden. Hij ging stiekem denken aan prolongatie van zijn titel. Na iedere ronde werden de uitslagen en de stand op de grote beamer gezet en na iedere update werd weer met argusogen naar de nieuwe stand gekeken en de kansen op succes berekend.

Na ronde twee werd de tombola gehouden en Piet Jonk had zich bereid verklaard de winnende nummers uit de doos te halen. De 18 prijzen kwamen goed terecht en Piet trakteerde zichzelf op een mooi bierpakket. Richard Plat (worst) was wel heel gelukkig met een bon van slijterij de Stient én de hoofdprijs, een kippenmand.

Op de helft van de marathon, na vijf rondes spelen, werd er rond één uur in de middag een rijkelijk gevuld buffet voor de kaarters klaargezet, waarvan de catering door Esther Kras verzorgd werd. Daarbij werd een klein uur pauze ingelast zodat de spelers weer met volle overgave en volle buik de laatste vijf rondes konden spelen. De nummer een plaats was inmiddels overgenomen door Edwin Tuyp.

Na de pauze gaat de strijd onverminderd verder. Na ronde zes is het Tom Mop die met een geweldige score de 1e plaats pakt maar dan is het vanaf ronde acht dat de uiteindelijke winnaar Fred Sier de nummer 1 positie inneemt en niet meer afstaat. Tweede wordt Leo de Haas en Edwin Tuyp eindigt als derde. Spannend tot het eind aan toe, ook om de poedelprijs tussen Jan Barre en Alex Koopmans. Alex heeft een goede laatste ronde waardoor Jan Barre onder luid gejuich de poedelprijs in ontvangst mag nemen. Jan blijkt bijzonder sportief, hij is zichtbaar blij met deze prijs en zingt als dank later ook nog een lied.

Na de spanning van zo ‘n 10 uur kaarten is het tijd voor ontspanning. Kees Kaan brengt de stemming er al goed in en daarna wordt het nog meer feest met Cees Kwakman van Ut Oag, Jan Barre en Marco Mühren en Gouwe Wullem. Met tussendoor ook nog verassende optredens van Ies, Batti, Niels, Monti en natuurlijk Theo Leliveld. Een unieke verzameling mensen die deze marathon ook echt uniek maken, dit evenement kent geen enkel andere klaverjasclub op deze manier. Als dit was gefilmd door de Tros voor een Volendammer Soap of iets dergelijks zouden ze echt in de prijzen vallen hiermee.

Zonder sponsoren is het onmogelijk om zo ’n dag te kunnen organiseren en zo ook een supermooie bijdrage aan de klaverjasclub te kunnen geven. Wij willen dan ook bedanken:

Tom Schilder van TSM Cementdekvloeren (Hoofdsponsor);

Cor Kemper van VCV Gebroeders Kwakman (Hoofdsponsor Marathon);

Theo Leliveld (Vishandel Leliveld);

Kees Jonk;

Peter Nanninga;

Thomas Bond Timmerwerken;

Kees Kaan;

Kitbedrijf Batti;

Cor Kemper Curandon;

Edwin Tuyp;

Gerrit/Werner Sikkes/Jack Veerman;

Edwin Bond

“Wat zal ik nog zeggen over gister, dat het zo’n dag wordt waar ik altijd van hoop dat ie zo zal lopen.” Zo omschrijft organisator Timo Kras in één zin zijn gevoelens na maanden van voorbereiding. Deze marathon had echt alles in zich: super spannend tot op het laatst zowel bovenin als onderin. Geen enkele wanklank, behalve dat iedereen super graag wil kaarten natuurlijk. Als er dan 1 persoon per ronde overblijft zodat je met een Joker moeten werken is voor sommigen wel even slikken maar dat is nu eenmaal niet anders. En dan als kers op de taart onze huisartiesten! Er zaten ook nog wat pareltjes onder alle deelnemers waarvan niemand wist dat die dat in zich hadden. Het allerleukst om te zien is dat iemand een verassende performance geeft en het publiek dat dan oppakt. Voor volgend jaar hebben we in ieder geval nu al een line up van zo’n 10 artiesten en dat belooft wat!

De volgende marathon kan hopelijk weer in januari 2024 worden gehouden. Ook wordt er nagedacht over een tweede marathon in mei of juni 2024. Nadere informatie wordt later bekendgemaakt.

De dames van de RKAV kantine draaiden ook een marathon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.