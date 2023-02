Glasbak Broeckgouw verstopt met vuilniszak

,,De zak, waar onder andere een emmer in zat, past van zijn leven niet door een vulopening, dus iemand moet een sleutel hebben van het deurtje. Hoe haal je het in je hoofd!” De mentaliteit van de dader laat te wensen over. ,,Je maakt van jouw probleem het probleem van iemand anders. Mensen kunnen hun lege flessen niet meer weggooien. Zij zetten hun glaswerk vervolgens naast de glasbak en dan mag ik het oplossen.” De chauffeur eindigt zijn betoog met een oproep om dit soort asociale acties achterwege te laten. De online post kon op veel steun rekenen. Het is te hopen dat de berichtgeving de dader ook heeft bereikt.

Vorige week trof de chauffeur van de vrachtwagen die de glasbakken in de regio leegt een bijzonder asociale vondst in de Broeckgouw. Het zijdeurtje van de glasbak langs de Kimsterweg was opengehaald en in de krappe ruimte was een vuilniszak met afval, inclusief een volledige emmer, gepropt.

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.