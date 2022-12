Global Web Systems: Ontwikkelaar van onbegrensde mogelijkheden

Veel ondernemers weten dat slimme software hun bedrijf kan helpen om efficiënter te draaien en groei te stimuleren. Maar wat écht de meerwaarde kan zijn, is grotendeels onbekend en voor iedere onderneming weer anders. Global Web Systems is gevestigd in een relatief klein kantoor aan de Julianaweg 200 in Volendam. Vanuit daar helpen zij internationale bedrijven aan nieuwe software inzichten binnen de eindeloze mogelijkheden. ,,Wat wij doen is koppelingen maken tussen systemen die eigenlijk niet gekoppeld kunnen worden.’’ Aldus Jurn Overmars, oprichter van Global Web Systems.

Jurn is een midden dertiger, geboren in Volendam en opgegroeid in de Meester Mührenlaan. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd behoort de programmeur tot de absolute top binnen zijn vakgebied. Waar veel programmeurs vervallen in jargon, kan Jurn in Jip-en-Janneke taal uitleggen wat zijn bedrijf voor haar klanten betekent. ,,We zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig om een betonfabriek efficiënter te laten draaien. Zij hebben beton recycle machine, die van oude beton nieuwe herbruikbare stoffen maakt. Wij monitoren die machines en die data verzamelen we. Diezelfde data wordt gebruikt om hun engineers aan te sturen. Ook zien wij bijvoorbeeld dat die machines -met behoud van temperatuur- op minder brandstof kunnen draaien. Dit betekent een directe besparing in de energiekosten voor de klant.’’

"Sommige projecten zijn zo geheim dat we er niet over mogen praten"

Jurn legt uit dat dit maar één voorbeeld uit velen is. De mogelijkheden voor (productie)bedrijven zijn werkelijk eindeloos. Maatwerk is altijd het sleutelwoord en voor ieder probleem is een oplossing. ,,In principe creëren wij een systeem die -als het ware- praat met een machine. Die vertelt bijvoorbeeld het energieverbruik en temperatuur. Wij lezen de data uit en op basis daarvan geven wij inzicht bij de klant, in hoe die machines functioneren.

"We kunnen ook inzichtelijk maken wat er fout ging bij een batch die niet goed was"

Eventueel koppelen we dit direct terug naar bestaande software systemen of databases. Vergelijk het met het dashboard van een auto: als je die niet zou hebben dan weet je niet hoe hard je gaat. Dit geld ook voor machines en eigenlijk de gehele fabriek. Wij maken dus een dashboard voor de machine of zelfs voor de fabriek. We kunnen zodoende ook inzichtelijk maken wat er bijvoorbeeld fout ging bij een batch die niet goed was. Dus: wie stond er aan de machine, wat waren de waardes? Zoiets zet je één keer op, maar daarna heb je voor altijd die data. In principe zouden we in het tweede stadium ook nog terug kunnen praten met die machine. Maar daarvoor moet je echt tot in het kleinste detail weten hoe die werkt.’’

Jurn wordt vaak geconfronteerd met onwetendheid van klanten. Het is ook moeilijk uit leggen. Vooral omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Voor ieder bedrijf kan Global Web Systems namelijk wat bijdragen. ,,In een notendop: wat wij doen is koppelingen maken tussen verschillende systemen die normaliter niet gekoppeld kunnen worden. Denk aan het koppelen van boekhoudpakket Exact Online koppelen met allerlei CRM systemen. Vaak hebben bedrijven verschillende systemen, wij koppelen die allemaal binnen één dashboard. Dan hoeven zij niet meer bij alle applicaties in te loggen, maar nog maar bij eentje. Dat zijn voor ons de relatief simpele projecten. Wij hebben ook veel projecten, die zo geheim zijn dat we er niet over mogen praten. Ik mag de naam van de klant niet noemen, maar we zijn nu bijvoorbeeld voor een klant bezig om een oplossing te bedenken, die hem twee ton per maand in de kosten gaat schelen. Puur door zijn software processen en hosting logischer in te richten. Bij een industriële bakkerij ontdekten we dat er veel schommelingen zaten in het zo precies mogelijk afsnijden van een bepaald deeg. Door dat inzicht te hebben, kun je vervolgens technische aanpassingen doorvoeren waardoor die machine nu wél continu precies de juiste maat afsnijdt. Dit gegeven bespaarde de klant op jaarbasis tienduizenden euro’s.’’

"Wij zien dat die machines -met behoud van temperatuur- op minder brandstof kunnen draaien"

Het groter worden van de klanten zorgt er ook voor dat Global Web Systems steeds verder moest professionaliseren. ,,De hele dynamiek is veranderd. Ik bouwde eerst wat websites en applicaties. Al vrij snel bouwde ik binnen twee maanden de gehele back-end voor de Eredivisie zaalvoetbal. We dachten: dat doen we wel even. Nu zou ik zoiets anders aanpakken en het eerst netjes op papier zetten. We zijn wat zakelijker geworden. De klanten worden ook wat groter. En ook ik ben van alleen, naar vijf man op kantoor gegaan. Wij als Global Web Systems willen nog veel groter worden. Maar we waken er wel voor dat we het werk blijven aankunnen. Het vinden van goede mensen is voor ons echt heel lastig. We zoeken zeer specifieke kennis, die dun gezaaid is. Wij draaien projecten waar je echt seniors voor nodig hebt. Er zijn er niet veel die kunnen wat wij kunnen. En zeker niet de combinatie die wij hebben met software development en hosting. Door onze kennis van de hosting, zorgen wij er altijd voor dat een applicatie op de juiste manier gebouwd is, dat die ook op de juiste manier blijft draaien en veel traffic aankan.’’

De bedragen tonen aan dat de klanten van Global Web Systems wat groter zijn dan de welbekende kruidenier op de hoek. Toch zijn ze in 2012 wel ooit met die doelgroep begonnen. Het bleek van korte duur. ,,We begonnen als website bouwers. Dat betekent dat we heel veel tijd moesten investeren in het opbouwen van een mooi portfolio. Qua prijs bleek het moeilijk concurreren, terwijl we toen ook al veel beter waren in back-end oplossingen. Denk aan het op maat maken van offerte- en calculatiemodules. Ook waren we al gespecialiseerd in data-verrijking. Dat zijn bijvoorbeeld formulieren die automatisch je gegevens aanvullen als jij jouw gegevens invult. De basis is dat wij software voor bedrijven maken. Dat gaat van boekhoudpakketten, tot het verbeteren van processen. Maakt niet uit met wat voor probleem ze komen, wij kunnen het oplossen. Uiteindelijk levert het altijd geld op voor een bedrijf. In principe maakt de branche ook niet uit. Ook relatief kleine bedrijven kunnen we helpen. Vaak bieden we namelijk heel simpele oplossingen voor complexe problemen.’’

Kijk voor meer informatie op: https://globalweb.systems