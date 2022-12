Gloednieuw pulenhok bij het Brijkie

Bewoners in de straten rondom het Brijkie hebben Wijkraad Oude Kom benaderd met de vraag of zij bereid waren een eendenhuisje in het Brijkie te bekostigen. De Wijkraad nam het verzoek ter harte, zag het als een mooie aanvulling op de recentelijk geplaatste kattentrapjes en hebben dus ingestemd.