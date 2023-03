Algemeen

Goedkope rijbewijskeuring in Edam-Volendam Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten

die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd,

kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op zaterdag 15 april en vervolgens eens per maand bij het Pop- en Cultuurhuis PX, W.J. Tuijnstraat 15 (ingang aan de Zeestraat).





Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau:

085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.

nl. De artsen waar wij mee samenwerken zijn aangesloten bij het ZorgDomein.



Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 45,00, C/D/E en Taxipas € 60,00.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak

te maken. Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring

gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen

met DigiD).



U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar

het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail). Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.