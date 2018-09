Gratis paraplu bij montage van een set nieuwe Bosch-ruitenwissers

Verlangt u na de lange, hete zomer naar een stevige regenbui? Zorg dan dat u en uw auto er klaar voor zijn en controleer de slijtage van uw ruitenwissers. Want goede ruitenwissers maken een duidelijk verschil tussen goed of slecht zicht! Als er strepen of een waas op de voorruit achterblijven, dan wordt geadviseerd om de ruitenwissers meteen te vervangen.