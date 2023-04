Groots volleybalsucces in onze gemeente bij MOVE

Het is een heel succesvol seizoen geweest voor volleybalvereniging MOVE: Dames 1, Dames 2, Dames 3, Dames 4, Dames 5 en Heren 2 zijn kampioen geworden. In het afgelopen seizoen hebben verschillende teams van volleybalvereniging MOVE uitstekend gepresteerd, met maar liefst zes kampioenschappen! De teams hebben zich na twee seizoenen met onderbrekingen waardoor niet gepromoveerd kon worden gelijk weer laten gelden in de competities.

Move Dames 1.

Het vlaggenschip van MOVE, Dames 1, heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Onder leiding van trainer en coach Tom Plat promoveren zij nu van de promotieklasse naar de derde divisie. Zij hebben aan het begin van dit seizoen de ambitie uitgesproken om naar de derde divisie te promoveren en dit hebben ze ook glansrijk waar gemaakt. Het team dat zowel uit speelsters met ervaring als getalenteerde jeugdspeelsters heeft dit jaar hard en fanatiek getraind en daardoor zijn er nauwelijks punten blijven liggen.

Dames 2, Dames 3 en Dames 4 kwamen allemaal uit in verschillende poules in de eerste klasse. Alle drie de teams zitten al een aantal jaar heel dicht tegen promotie aan, met plaatsen in de top drie. Vorig seizoen gaf een eerste plaats van Dames 3 zelfs geen garantie, omdat er toen helemaal niet gepromoveerd mocht worden. Dit jaar hebben daarom Dames 2 en Dames 3 onder leiding van Ron Oly en Jasper Lacunes en Dames 4 onder leiding van Frank Posdijk alles op alles gezet om op die felbegeerde eerste plaats te eindigen. En dit is gelukt! Dames 2 is na sabbaticals van een aantal speelsters weer bijna compleet en dit heeft voor vertrouwen gezorgd: de dames zijn goed op elkaar ingespeeld en daardoor zijn er maar twee wedstrijden nipt verloren. Dames 3 is een jong, fanatiek en hecht team dat niet alleen in de reguliere competitie heel weinig sets verliest. Ook in de regionale bekercompetitie spelen zij de finale! Dames 4 is ook een jong team dat nog niet lang in deze samentelling speelt. De samenwerking is heel snel gegroeid en ze zijn dan ook ruim bovenaan geëindigd. Het is zuur dat vanwege een wijziging in de inschrijfregels door de Nevobo dit in de eerste klasse niet meer direct recht geeft op promotie, maar de dames zullen op zaterdag 29 april tijdens promotie/degradatie wedstrijden strijden voor hun plek in de promotieklasse.

Dames 5 was als eerste team al zo ver uitgelopen op de concurrentie dat zij niet meer ingehaald konden worden. Begin maart was al duidelijk dat het team van coach Marga Sijtsma kampioen worden in de tweede klasse. Dames 5 is een team met routiniers en jonge meiden, het is heel bijzonder dat er vaak ook een moeder dochter duo in het veld staat. Deze combinatie bleek goud waar en promotie naar de eerste klasse is dan ook dik verdiend.

Voor Heren 2 geldt een beetje hetzelfde als voor Dames 5. De basis van het team bestaat uit routiniers, heren die al langer samen bij MOVE spelen en vaak hoog eindigen in de competitie. Dit seizoen hebben ze in de wedstrijden versterking gekregen van de jongens van het jongens B team. De jongens hebben zo grotendeels een dubbele competitie gespeeld. Samen zijn zij kampioen geworden in de tweede klasse! Het spel van de heren belooft veel goeds voor het volgende seizoen in de eerste klasse.

Naast alle kampioenschappen spelen Dames 3 en Heren 1 ook nog eens de regionale bekerfinale in Leiden op 22 april. Het bereiken van de finales is sowieso al een prestatie om trots op te zijn maar natuurlijk hopen zij op meer. Meisjes A en jongens B zijn na bloedstollende wedstrijden helaas uitgeschakeld in de halve finales.

Daarnaast staat MOVE nog meer te wachten. Op 29 april staan namelijk de promotie/degradatiewedstrijden op het programma voor Dames 2, Dames 3, Dames 4 en Heren 1 in Oostzaan, Delft en Benschop. Voor Heren 1 is het heel lang spannend geweest of zij als eerste zouden eindigen in de promotieklasse. De heren hebben het hele seizoen heel mooi en snel spel laten zien. Na de terugkeer van oud-spelers bij het team is er weer een hele solide basis. Helaas was er nogal wat blessureleed en is de spannende wedstrijd tegen de directe tegenstander verloren. Ze zijn op de tweede plaats geëindigd. Dit geeft recht op het spelen van promotie/degradatiewedstrijden voor promotie naar de derde divisie.

We wensen de teams heel veel succes in de bekerfinales en in de wedstrijden voor promotie!

Move Dames 2.

Move Dames 5.

Move Heren 2.

Move Dames 3.

Move Dames 4.