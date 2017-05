Grote belangstelling Dodenherdenking in Volendam

De Dodenherdenking in Volendam ging om 18.15 uur van start met een bijeenkomst in de Mariakerk. Hier werden drie nummers door De Zangertjes gezongen en waren er toespraken door wethouder Gina Sombroek en Carlo Molenaar van Amnesty International. Door leerlingen werden zelfgeschreven gedichten opgedragen.

Daarna ging het in Stille Tocht vanaf de Mariakerk naar het monument op het Pellersplein. Voorop de stoet liepen vier leden van Tambourcorps Volendam al roffelend op hun trommels.

Bij het Mariabeeld op het Pellersplein werden kransen en bloemen gelegd. Martin Tol van het fanfare speelde de “Last Post”, waarna twee minuten stilte volgde. Burgemeester Sievers hield een toespraak.

Dodenherdenking in Edam werd druk bezocht

Op 4 mei ging om 18.20 uur de Dodenherdenking van start op het Oorgat bij het Joods Monument “De Tochtgenoten” waar stenen werden gelegd en twee minuten algehele stilte in acht werden genomen. Daarna ging het in Stille Tocht naar de Singelweg.

Bij het Egbert Snijder Monument werden kransen en bloemen gelegd en werden de twee tonen door trompettist Gerro de Boer gespeeld om de twee minuten algehele stilte in acht te nemen.

Hierna ging het in Stille Tocht via de Westervesting naar de Algemene Begraafplaats waar bloemstukken op de vier oorlogsgraven werden gelegd. Aansluitend was er een herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk, waar o.a. gedichten werden voorgelezen.