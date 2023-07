Algemeen

Grote wachtlijst voor plek bij Tuindersvereniging tuinvreugde Volendam Het is alweer 46 jaar geleden dat vereniging is opgericht en het complex aan de Dijkgraaf de Ruijterlaan heeft 150 tuinen. Het doel van de vereniging is om ruimte te bieden aan inwoners van de Gemeente Edam-Volendam voor een eigen moestuin of volkstuin. Dit gebeurt op een gezellige, sociale en informele manier. Vijf jaar geleden waren er tien onbeheerde tuinen en besloot het bestuur een open dag te houden. In die afgelopen vijf jaar is er veel veranderd, de tuinen zijn alle bezet en er is zelfs een wachtlijst van zo’n 40 personen. De open dag is echter gebleven en zondag 16 juli was het weer zover.

Het doel van deze dag is echter niet meer om leden te werven maar om de samenwerking en de samenhorigheid te vergroten en een ieder de gelegenheid te geven de tuinen te bewonderen. Er is koffie en vele lekkernijen, veelal gemaakt van producten uit de tuinen. Ook deze zondag was het weer lekker druk en konden de vele prachtige tuinen bewonderd worden. |Doorsturen

