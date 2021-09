Grotere bedrijven investeren massaal in verduurzaming sinds de coronacrisis

Begin 2021 heeft ING een grootschalig onderzoek gedaan onder honderden bedrijven. Ze waren benieuwd naar de gevolgen van de coronacrisis op hun manier van ondernemen. Wat blijkt? Mede door de coronacrisis zijn meer grote bedrijven gaan investeren in verduurzamende maatregelen. De huidige crisis heeft duidelijk gemaakt dat de toekomst van bedrijven veilig gesteld moet worden en dat er tegelijkertijd nagedacht moet worden over kostenbesparende mogelijkheden op de lange termijn. Veel bedrijven hebben maandenlang leeggestaan door de coronacrisis. Ondertussen liepen alle andere grote kosten gewoon door. Door het verduurzamen van hun bedrijven hopen ze dit in de toekomst te kunnen verminderen.

Energiebesparende maatregelen

Niet alleen grote bedrijven hebben het afgelopen 1,5 jaar massaal geïnvesteerd in verduurzaming, maar het belang van het treffen van energiebesparende maatregelen is ook bij kleinere bedrijven duidelijk geworden. Er is meer vraag naar besparen op energie zakelijk en er worden maatregelen getroffen om dit proces te bespoedigen.

Op Prinsjesdag 2021 is ook goed duidelijk geworden dat het kabinet de komende jaren miljarden euro’s investeert om de CO2-uitstoot van onze land te verlagen. Zo worden er subsidieregelingen getroffen waardoor het voor particulieren en ondernemers interessanter wordt om energiebesparende maatregelen te treffen, maar worden grote industriële bedrijven ook aangemoedigd om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Vanaf 2050 rust hier zelfs een verbod op.

Het is niet vreemd dat het kabinet met deze plannen is gekomen op Prinsjesdag. Uit cijfers die begin 2020 werden gepubliceerd, bleek al dat Nederland het minst duurzame land van de EU is. We bungelen helemaal onderaan als het gaat om CO2-uitstoot.

Verschillende redenen om te verduurzamen

Hoewel de coronacrisis het verduurzamen van bedrijven in een stroomversnelling heeft gebracht, zijn er natuurlijk al jaren belangrijke indicaties om daarmee aan de slag te gaan. Het milieu blijft de belangrijkste drijfveer voor ondernemers om te verduurzamen, maar er zijn ook zeker een aantal andere redenen nog van toepassing.

Hierbij speelt het voorkomen van verspillen en kostenbesparing een belangrijke rol. Zakelijke energie is een belangrijke kostenpost. Geen wonder dat ondernemers er alles aan doen om hier zoveel mogelijk op te besparen. Dit kan door kleine aanpassingen te maken binnen het bedrijfsleven, denk bijvoorbeeld aan het uitschakelen van apparaten bij het verlaten van de ruimte, het optimaliseren van het verwarmings- en airconditioningssysteem, enzovoorts, maar ook grotere aanpassingen zoals overstappen op groene stroom of het (gedeeltelijk) zelf opwekken van energie.



Daarnaast is het ook een manier geworden voor bedrijven om zich te onderscheiden. Het is namelijk ook voor de consument steeds belangrijker geworden om duurzame keuzes te maken. Waar enkele jaren terug nog maar een handjevol mensen intensief iets met het milieu deden, probeert tegenwoordig bijna iedereen dit in meer of mindere mate te doen. Door hier als bedrijf achter te gaan staan, kan dit enkele grote bedrijfseconomische voordelen opleveren. Verduurzamen heeft dus niet enkel en alleen te maken met het milieu, maar ook met de wijze waarop het bedrijf zich probeert te identificeren en de kosten zo laag mogelijk houdt.