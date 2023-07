Algemeen

Hage ‘erg dankbaar’ voor verkiezing tot nieuwe griffier Jeanette Hage is de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Edam-Volendam. Afgelopen donderdag werd zij gekozen en beëdigd. Daarmee wordt zij de opvolger van Linda van Essen, die deze functie langdurig vervulde. Tijdens de raadsvergadering van komende 14 september zal ze voor het eerst haar nieuwe rol vervullen. ‘Integriteit, samenwerken en aanpakken’ zijn haar belangrijkste drijfveren. Door: Laurens Tol Hage hield haar introductie kort en zei het ‘heel bijzonder te vinden’ om de functie van griffer op zich te mogen nemen. Hage: ,,Ik ben jullie heel erg dankbaar en vind het fantastisch dat ik jullie griffier mag zijn. Ik heb er heel veel zin in en kijk ook uit naar onze samenwerking.”

De laatste vier jaar had zij als Programmamanager Projecten achter de schermen een belangrijke hand in projecten als de Lange Weeren, Botterwerf, Seinpaal en Derde Ontsluitingsweg. In een persbericht van de gemeente benoemt zij nog enkele van haar sterke punten. ,,Ik bezit de kwaliteit om abstracte doelen in concrete resultaten te vertalen, te zien wat nodig is en met veel energie mensen hierin mee te nemen.” |Doorsturen

