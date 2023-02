‘Zeker een recreatieve aanwinst’

‘Haken en ogen’ aan komst loop- en fietsverbinding Zeesluis Edam

Vrijwel iedereen vindt het een goed idee om een loop- en fietsverbinding te realiseren over de Zeesluis van Edam. Dit zou een ononderbroken route van Durgerdam naar Hoorn creëren. Tijdens de afgelopen vergadering droeg de gemeenteraad het college op om hier een haalbaarheidsonderzoek naar te starten. Daarin bleek dat het nog niet zo makkelijk is om deze verbinding tot stand te brengen. Onder meer omdat de sluis een provinciaal monument is en geen eigendom van de gemeente Edam-Volendam.

Door: Laurens Tol

De eigenaar is namelijk Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wethouder Angelique Bootsman (VD80) wilde graag een voorbehoud maken bij de plannen voor een haalbaarheidsonderzoek. Bootsman: ,,De bedoeling is prachtig. Natuurlijk zien wij allemaal in dat dit een heel mooie verbinding zou zijn van Durgerdam naar Hoorn. Maar we hebben hier te maken met een eigendomssituatie. Deze sluis is niet van ons. Wat dat betreft hebben we het Hoogheemraadschap keihard nodig. Het is zeker een recreatieve aanwinst, maar we moeten echt gaan kijken, want al eerder heeft de provincie hier iets van gevonden. Ook is het een monument en daar zitten echt haken en ogen aan. Met alle liefde van de wereld willen wij dus kijken naar wat de haalbaarheid is van zo’n verbinding, maar het voorbehoud is duidelijk.” Daarna kwam wethouder Dijkshoorn aan het woord over het financiële aspect van het voorstel. Daarbij besprak hij de mogelijkheid van een ‘co-financiering’ van 50 procent van de kosten. Dat wil zeggen dat de route over de Zeesluis mogelijk kan worden gesubsidieerd. Dijkshoorn: ,,Het is er niet goedkoper op geworden. Dat is in ieder geval één ding dat zeker is”, refereert hij aan eerdere plannen die er waren om deze verbinding te realiseren. ,,Twiske-Waterland zocht contact met ons over dit plan. We hebben toen gezegd: we willen toch kijken of er opties zijn om die subsidie binnen te halen. Vanuit die kant wordt er in ieder geval naar gekeken.”

"Twiske-Waterland zocht contact met ons over dit plan"

Lijst Kras was indiener van de motie over de loop- en fietsverbinding. Met een soortgelijke kwam het CDA al eens, memoreerde haar fractievoorzitter Alfred de Jong. Toch vond men het over het algemeen een goed idee om dit punt weer eens op de agenda te zetten. Jan Veerman (Lijst Kras) lichtte het doel van de breed-gesteunde motie toe. Veerman: ,,De raadsleden Jonk (BVNL) en Karregat (VVD) vroegen zich al af wat de mogelijkheden en kosten zijn. Dat is precies waartoe deze motie oproept: namelijk om te kijken of dit haalbaar is en daar hoort natuurlijk ook een financieringsparagraaf bij. In samenspraak met het Twiske, Hoogheemraadschap en de provincie. Laten we dit gesprek gaan voeren. Daarbij heeft de gemeente een faciliterende rol.”

Het college zal bij de gemeenteraad terugkomen als er geld nodig is voor het beoogde haalbaarheidsonderzoek. Dan zal verder worden gesproken over het onderwerp van de fiets- en loopverbinding over de Edamse Zeesluis en het belang daarvan.