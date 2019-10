Halloween-schminken in de Van Baarstraat

Donderdag vond in het kader van funshoppen het Halloween-schminken plaats in de Van Baarstraat. In het winkelpand, waarin tot voor kort de dierenwinkel Beesje zat, was een fraai herfstdecor opgebouwd door etaleur Theo de Boer.

Hier ging vanaf 16.00 uur het schminken van start. Nancy Guyt en Daniela de Boer waren hiervoor in de Halloween-sfeer aangekleed en geschminkt. Er was veel animo voor en de kinderen stonden in de rij te wachten om hun gezicht te laten beschilderen. Daarna konden ze voor het Halloween-decor gaan staan en werden door Klaas Hansen foto’s gemaakt, die later opgehaald kunnen worden.

Tussen 16.00 en 18.30 uur vond het schminken plaats en de winnende jongens en meisjes die deelgenomen hadden aan de kleurplaatwedstrijd van de Van Baarstraat, konden hun prijs tijdens dit Halloween-event ophalen.