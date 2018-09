Hans van der Woude nieuwe gemeentesecretaris Edam-Volendam

Hans van der Woude is met ingang van 15 oktober de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Edam-Volendam. De 46-jarige Zaankanter is nu nog loco-gemeentesecretaris van de gemeente Zaanstad. Zowel de advies- als de selectiecommissie van Edam-Volendam staan achter de kandidatuur van Van der Woude.

Een verbinder

Het college van Edam-Volendam ziet in Hans van der Woude een verbinder en bouwer die past bij de ontwikkelingen die de gemeente en de ambtelijke organisatie momenteel doormaakt. Het college is er van overtuigd dat Van der Woude een verbindende schakel gaat vormen tussen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Burgemeester Lieke Sievers omschrijft de nieuwe secretaris als iemand die sterk is in het organiseren van processen met oog voor het menselijk contact.

De nieuwe secretaris volgt Marcel Hermans op die op 1 mei van dit jaar afscheid heeft genomen van Edam-Volendam. Plaatsvervangend gemeentesecretaris Marijke Bekkenkamp keert weer terug in haar rol als directeur van de ambtelijke organisatie.

Zaanstad

Van der Woude heeft een lange carrière bij de gemeente Zaanstad achter de rug. Eerder was hij Senior Beleidsmedewerker, Gebiedsmanager Zaanstad Noord, Sectorhoofd Maatschappelijke Ontwikkeling en Sectorhoofd Veiligheid en Handhaving. Sinds april 2017 is hij loco-secretaris van de gemeente. Van der Woude is getrouwd en heeft twee kinderen.