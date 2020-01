Hardlopen in Volendam, zo maak je de beste start!

Je wilt beginnen met hardlopen, een verstandige keuze. In ons land zijn er dagelijks veel mensen die deze sport beoefenen. In de buitenlucht, op loopbanden en op wereldtoneel worden er ook allerlei leuke hardloopwedstrijden georganiseerd waaraan je mee kunt doen. In Volendam heb je ook leuke hardlooproutes, en kun je prima rennen in de natuur. Voor je begint willen we je hieronder laten zien waarom het zo goed is, en de pluspunten die hiermee samen gaan. En wat je zoal nodig hebt, om van je hardlooptrainingen een succes te maken. Lees hieronder mee en ontdek hoe je een puike start gaan maken.

Waarom zou je gaan hardlopen?

Op de eerste plaats moet je wel van hardlopen genieten. Ga je met tegenzin hardlopen, zal het je op den duur opbreken en is ermee stoppen de volgende stap. We praten hier niet over doorzettingsvermogen, om bepaalde doelen te bereiken …maar over een diepgewortelde hekel aan de sport zelf. Het veranderen van je gedachtenpatroon hierover kan natuurlijk ook, maar stel jezelf ook de vraag waarom je wilt hardlopen. Wil je afvallen? Meer conditie opbouwen? Of geniet je er echt van lekker sprintjes te trekken, met een zonnetje op jouw gezicht en de frisse wind in je haren (en lucht in je longen)? Er is voor elke doel natuurlijk altijd een alternatief, maar hardlopen is ook heel goed voor je in vele opzichten …maar wat heb je allemaal nodig onderweg?

Welke dingen neem je mee op pad?

Om te beginnen zal je naar een geschikte outfit moeten kijken, eentje die lekker luchtig is en goed aanvoelt voor je lichaam. Zweten ga je sowieso en kleding die lekker zit (en het ook gedeeltelijk opvangt) zal absoluut in je voordeel gaan werken. Je kan hierbij denken aan een lange of korte hardloopbroek (of legging voor alle vrouwen), een t-shirt die goed voor sport of hardlopen kan worden gebruikt en wellicht iets van een jas (afhankelijk van het weer, maar ook handig bij een cooling-down sessie). Verder zijn goede hardloopschoenen van essentieel belang. Een goed paar schoenen geeft voldoende ondersteuning en voorkomt blessures. Je kan er over het algemeen ook langer mee doen, en meer hardloopuren mee draaien. En dan heb je nog de zogeheten wearables (zoals bv. Fitbits) waarop je een heleboel dingen kunt bijhouden over je hardloopsessie. Neem ook altijd water mee (of een sportdrankje) en iets te eten voor tijdens of na je training. Je kan hiervoor het beste een paar bananen, krentenbollen of een andere snelle suikerleverancier meenemen die bij voorkeur uit natuurlijke bronnen komt.

Wat zijn de 3 grootste voordelen van hardlopen?

Om je nog een beetje meer op te peppen, laten we je hieronder ook de 3 grootste voordelen van hardlopen zien.

1. Je krijgt er meer uithoudingvermogen van

Het is een bekend voordeel, maar van hardlopen krijg je absoluut meer uithoudingsvermogen. Zorg er wel voor dat je, helemaal bij de eerst paar keer, het enigszins rustig aan opbouwt. Je raakt dan niet gelijk overtraind, en de kans op blessures is dan ook een stuk lager. Start bv. met een kwartiertje in een tempo dat goed voelt, en ren elke week 5 minuten langer of voer (indien je dit wellicht ook leuk vindt) het tempo iets op naar een snelheid die je goed kunt volhouden. Je zal snel het verschil gaan merken en meer richting doelen kunnen gaan werken. En je uithoudingsvermogen zal toenemen, iets wat ook merkbaar wordt bij veel andere dingen die je doet.

2. Je vetverbranding zal omhoog gaan

Met hardlopen gaat ook je vetverbranding omhoog. Ga je alleen hardlopen om je vetverbranding te verhogen, of omdat je wilt afvallen? Er zijn dan ook nog effectievere methodes zoals bv. krachttraining, HIIT trainingen of bepaalde fitnessapparaten die je kunt gebruiken. Hier zitten ook minder blessuregevoelige sporten tussen. Echter, met hardlopen (zeker bij zo’n 3 keer per week) kun je jouw vetverbranding ook zeker een stuk omhoog brengen. Ideaal voor die overtollige pondjes die eraf moeten, of wanneer je droog wilt trainen …of andere doelen hebt waar je vetverbranding een rol speelt.

3. Je bent klaar voor leuke hardlooprondes

In Volendam heb je ook best wel veel leuke hardlooprondes. Hierbij kun je denken aan de Triple A Molenloop, Bodyresult Vestingloop, 5 km loopcompetitie, ODG Edam Kermisloop (gemeente Edam-Volendam NH), Intersport Dijk tot Damloop, KIVO 10 EM en o.a. de Rabobank Zeevangsloop. Er zijn er overigens nog meer dus keuze genoeg, wanneer je de ambitie hebt om in de omgeving van Volendam (en daarna wellicht op andere plaatsen) aan dit soort hardlooprondes mee te doen.

Een gezond voedingspatroon

Hardlopen is natuurlijk gezond voor je, maar ook een goed voedingspatroon speelt hierin een belangrijke rol. Ga je steeds meer rennen, zal je ook vaker moeten laden voor deze trainingen (meer koolhydraten voor je trainingen). En voor je herstel zijn deze, samen met eiwitten (en natuurlijk vetzuren) ook heel belangrijk. Zorg ook dat je meer dan genoeg vitamines, mineralen en eventueel nog wat andere supplementen (of natuurlijke voedingsbronnen) binnenkrijgt. Voor de essentiële aminozuren die je na trainingen nodig zult hebben kun je eieren (waar alle essentiële aminozuren in zitten) of een sportsupplement nemen. Bij voorkeur de natuurlijke variant, omdat dit altijd beter is dan suppletie.

Start met hardlopen

Je kunt met hardlopen beginnen op verschillende manieren. Ga eens een rondje rennen in de buitenlucht en ontdek of je ervan gaat lachen. Of stap eens op de loopband, die in de meeste sportscholen te vinden zijn. Het valt overigens ook prima te combineren, er zijn zat mensen die een loopband voor thuis aanschaffen en bij mooi weer lekker buiten gaan hardlopen.