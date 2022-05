Partner content

Heeft een elektrische auto alleen maar voordelen?

Het elektrisch rijden wordt momenteel enorm gestimuleerd. Als er geen subsidie beschikbaar is, dan geniet je fiscaal van enkele grote voordelen. Het elektrische rijden is heel positief in de markt gezet en wordt ook positief door het publiek ontvangen. Elektrische auto´s zijn namelijk niet aan te slepen. Het belangrijkste motief om voor een elektrische auto te gaan: ´het is milieuvriendelijk´. Voordat je overstapt, is het uiteraard goed om alle voordelen te kennen, maar zeker ook de eventuele nadelen.

Hoe zit het met de actieradius?

Sceptici van elektrische auto´s hadden jarenlang een goed punt. Met een elektrische auto kon je lang niet zover rijden. Eigenlijk geldt dit vandaag de dag nog steeds. Met een volle accu rijd je nog steeds minder lang dan met een benzineauto met een volle tank. Maar de meeste moderne elektrische auto´s hebben al een minimale actieradius van 250 kilometer en zelfs meer. Het opladen doe je toch meestal ´s nachts. Als je dan overdag na 250 kilometer de auto moet laden, dan ben je er zelf ook even aan toe om opgeladen te worden. Ook mag je in de nabije toekomst veel nieuwe elektrische auto´s verwachten met een hoger actieradius, want de techniek staat uiteraard niet stil.



Te weinig laadpalen beschikbaar

Dat er te weinig laadpalen zijn, is zeker een argument om vandaag de dag nog niet voor een elektrische auto te kiezen. Een eigen laadpaal is nog niet voor iedereen bereikbaar, al maakt Elec 2 go je het tegenwoordig wel veel gemakkelijker. Ook de tijd die het opladen in beslag neemt, is iets wat verbeterd moet worden. Zes tot tien uur is redelijk normaal en voor het snel-laden ben je minimaal 40 minuten kwijt. Betreffende het aantal oplaadpalen en de lange oplaadduur is er zeker nog een grote slag te slaan, dit gaat nog steeds veel te langzaam.

Elektrische rijden is duur

Wanneer je enkel kijkt naar de aanschafprijs van elektrische auto´s en vergelijkt met benzine- en dieselauto´s, dan zou je inderdaad tot de conclusie kunnen komen dat elektrisch rijden duur is. Maar je moet meer zaken meenemen. De aanschafprijs van een elektrische auto ligt inderdaad wat hoger. De gebruikskosten daarentegen, zijn een stuk lager. Zo betaal je geen wegenbelasting en elektriciteit is veel goedkoper dan benzine en diesel. Elektrische auto´s zijn ook onderhoudsvriendelijker. Onder de streep zul je niet meer kwijt dan een benzine- of dieselauto.



Elektrisch rijden is niet zo milieuvriendelijk

Het milieuvriendelijke van een elektrische auto zit hem in het gebruik. Er komen namelijk geen schadelijke stoffen en CO2 in het milieu. In dit opzicht is elektrische rijden absoluut milieuvriendelijk. De productie van elektrische auto´s is daarentegen wel zwaar belastend voor het milieu. Ondanks dit, is als je de gehele levensduur van de auto in ogenschouw neemt, een elektrische auto veel milieuvriendelijker dan een benzine- en dieselauto.