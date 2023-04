Hele dag aan de arbeid tijdens beroependag DBC

De beroependag is een dag waarbij de leerlingen een dagje meelopen bij het werk van vader of moeder. Deze dag is onderdeel van LOB, loopbaan oriëntatie en -begeleiding. Deze dag heeft als doel dat leerlingen kennismaken met het werkende leven en zien wat het inhoudt om een hele dag aan het werk te zijn.

Dit jaar hebben leerlingen uit de eerste en tweede klas meegelopen bij o.a. KBK-bouwgroep, verschillende basisscholen van De SKOV, Slagerij Runderkamp, Het Volkshotel en The Dylan in Amsterdam, Foto Zwarthoed en nog veel meer mooie bedrijven! “Als school is het heel leuk om te zien dat zowel ouders als leerlingen positief reageren en uitkijken naar deze bijzondere dag”, aldus een van de docenten.

Kim Huisbrink en Amy Smit waren ’s morgens al vroeg in de weer bij Bakkerij 2in1. Zij hebben in de ochtend een hele bak met overheerlijke bokkepootjes gemaakt, zonder er van te snoepen. ’s Middags gingen zij aan de slag met andere lekkernijen. Allebei hebben zij genoten van deze dag. Toch is het voor zowel Kim als Amy totaal onduidelijk welke studierichting zij na hun opleiding zullen kiezen. Halina Klouwer had het heel druk met het aankleden van de vele toeristen voor een foto in kostuum bij Foto Zwarthoed aan de Haven. Ook voor haar is het heel moeilijk om nu al een keuze te maken voor de toekomst. Nina Voortman vond het heel leuk om een dag mee te helpen bij Marina Fashion en zij was wel heel stellig om in de toekomst een baan te zoeken als verpleegkundige. Leon Koning was ’s morgens om half zeven al bij Slagerij Runderkamp in de Stient aan het werk. ‘Het was hard en zwaar werk, maar ik heb wel een super leuke dag gehad.’