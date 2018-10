Herfstkleuren aan de bomen

De zomer is weer voorbij en de herfst is op 21 september begonnen. Door de tropische hitte en weinig regen in de zomer, konden veel bomen een deel van de bladeren niet vasthouden. Zo leek het soms wel herfst in juli en augustus, waarbij de straten en grasvelden bezaaid lagen met dorre bladeren.

Nu de herfst is aangebroken kleuren de bladeren in de bomen geel of rood. Een mooi herfstplaatje is in de Schoklandstraat te zien, waar de bladeren aan de bomen het straatbeeld in een gele gloed zetten. Binnen afzienbare tijd zullen de bladeren weer van de bomen vallen.