Herfstvakantie-Sportinstuif XXL Opperdam

De sportinstuif is een mooie traditie die tijdens de schoolvakanties door de Sportkoepel wordt georganiseerd. Tijdens de herfstvakantie werd op maandag tot en met woensdag het oude gedeelte van sporthal De Opperdam omgetoverd tot een gigantische speelzaal.

Twee grote springkastelen, een opblaasbare voetbalboarding, drie tafeltennistafels, een trampoline, er zijn netten opgehangen voor badminton, er kan worden gebasketbald , er is een turnmat, en ga zo nog maar even door!

Op donderdag zullen de kinderen worden vermaakt met “The floor is Lava” en op vrijdag met “Glow in the dark”. Maandagmorgen hadden zich al ruim 100 kinderen gemeld. Met onuitputtelijk enthousiasme wordt er deze in de sporthal gespeeld en gesport!