Bezoek aan showroom van autobedrijf in Purmerend is een belevenis

Heron Auto maakt indruk met nieuw complex

Ze zijn dan wel weg uit Volendam, maar het nieuwe complex van Heron Auto in Purmerend blijkt een uitstekend alternatief. Het imponeert en wordt wereldwijd gezien als de nieuwe standaard qua showrooms. Een leuke bijkomstigheid is dat vrijwel iedereen er een auto kan kopen; van een gebruikte SEAT tot een superluxe Audi. De verslaggever van Nieuw-Volendam bracht een bezoek aan het indrukwekkende pand op bedrijventerrein Baanstee Noord, direct aan de N244. ,,Gelukkig hebben we veel klanten uit Volendam kunnen behouden”, zegt vestigingsmanager Danny Koster.

Begin 2017 werd de eerste paal geslagen voor dit gigantische project. In november dat jaar gingen de deuren van het nieuwe pand open. Inmiddels is het dus bijna een jaar oud, maar het ziet er nog altijd gelikt uit. Zodra je het terrein oploopt, waan je je als een kind in een snoepwinkel. De showrooms van Audi, Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, SEAT en ŠKODA staan op een totale vloeroppervlakte van liefst vijfduizend vierkante meter en de ene is nog mooier dan de andere; van nieuwe auto’s tot occasions. ,,In de vorige situatie stonden de auto’s geparkeerd. Nu staan ze geëtaleerd”, omschrijft Koster de gedaantewisseling. ,,Daarnaast zitten we hier aan een drukke weg en zijn we heel goed bereikbaar. Daarnaast ziet dit terrein er bijzonder uit. In het begin waren we zelfs een beetje bang dat onze klanten het te imponerend zouden vinden, maar voorlopig is dat gelukkig niet het geval.”

De klanttevredenheid is namelijk op een hoog niveau gebleven, verzekert Koster. ,,En uiteraard doen we er alles aan om dat zo te houden. Dit pand is dan wel super-de-luxe, maar we blijven een normaal bedrijf dat loyaal is aan zijn klanten en het altijd zo goed mogelijk wil doen.”

Eenmaal in de Volkswagen-showroom valt één gezicht direct op: dat van Paul Jansen. Deze Service Adviseur was jarenlang het gezicht van Heron Auto in Volendam. ,,Alle personeelsleden die in Volendam werkten, hebben een mooie werkplek in Purmerend gekregen”, vertelt Koster. ,,Daar zijn we erg blij mee, want het ging ons echt aan het hart dat we ons bedrijf in Volendam moesten sluiten. Dat is altijd een leuke vestiging geweest, met veel persoonlijk contact en een prachtige groep klanten. Maar Purmerend is nog geen vier kilometer rijden vanuit Volendam en hier vind je werkelijk alles. Dan is het natuurlijk gekkenwerk om de vestiging in Volendam open te houden.”

Zeker als je kijkt naar de steeds hogere eisen die autofabrikanten stellen aan de dealervestigingen. Om bij te blijven, moeten er enorme investeringen worden gedaan, zoals ook in Purmerend is gebeurd. Heron Auto heeft hierbij het voordeel dat het onderdeel is van Stern Groep, een van de grootste automotive-concerns van Nederland met een jaarlijkse omzet van meer dan duizend miljoen euro. Daardoor kan het wel een stootje hebben. ,,Je ziet steeds meer auto’s elektrisch worden en daar moeten investeringen voor worden gedaan die voor de relatief kleine showrooms geen zin hebben”, vertelt Koster. ,,Hier in Purmerend kunnen we binnenkort bijvoorbeeld met inductie laden. Daarop kun je een auto draadloos parkeren en binnen een half uur is die dan volledig opgeladen. Een waanzinnig systeem.”

Zo zijn er nog wel meer interessante snufjes te vinden. Neem alleen maar de Audi-showroom. Het paradepaardje van Heron Auto heeft zelfs een aparte Virtual Reality-ruimte waar mensen hun auto in 3D kunnen samenstellen. ,,Zodra je een kleur hebt uitgezocht, scannen wij de code in, zet je een speciale bril op en kun je tot in detail bekijken hoe je auto eruit gaat zien”, legt Koster uit. ,,Het is een geweldige techniek, die in de toekomst alleen maar beter zal worden.”

Daarnaast hebben alle merken van Heron Auto ook hun eigen afleverruimte in de showroom. Bovendien staat er een eigen carwash én 360-graden-fotostudio op het terrein. Alle nieuwe en gebruikte auto’s die in Purmerend arriveren, worden daar gefotografeerd. Op die manier heeft Heron Auto altijd een consistent beeld op zijn website. ,,Zo kunnen we nog wel even doorgaan”, lacht Koster. ,,Dit nieuwe pand heeft ook een aanzuigende werking voor technisch personeel. In deze tijd is het moeilijk om aan monteurs te komen, maar wij hebben het geluk dat veel mensen hier graag willen werken. Dat komt vooral door de supermoderne werkplekken die ze hier hebben.”

Voorheen stonden de occasions buiten. In de nieuwe situatie staan ze allemaal binnen. ,,Dit is een stuk aangenamer voor onze klanten”, verzekert Koster, die in de afgelopen maanden weinig grote verbeterpunten heeft gesignaleerd op het nieuwe complex. ,,Eigenlijk is alles getackeld. Qua ruimte is het goed, logistiek gezien zit het top in elkaar en de uitstraling is mooi, met veel glas. Voor de regio’s West-Friesland, Waterland en de Zaanstreek is dit nu de belangrijkste locatie van Heron Auto. Het heeft ons behoorlijk wat nieuwe energie gegeven. Er werken hier nu tussen de tachtig en honderd mensen, met afdelingen als (Financiële) Administratie, Fleetsales en Marketing en Communicatie erbij. Wij zijn klaar voor de toekomst, zoals dat zo mooi heet.”

Heron Auto voert in alle facetten van bedrijfsvoering duurzame verbeteringen door

Heron Auto is een officieel Erkend Duurzaam PLUS autobedrijf. Dat certificaat wordt uitgereikt door Bovag en is voor Heron Auto het bewijs dat het in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen heeft doorgevoerd. Wat dit concreet betekent in de dagelijkse praktijk, legt Koster uit.

,,Wij hebben maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in onze bedrijfsvoering verankerd. Als je kijkt naar Purmerend, betekent dat bijvoorbeeld dat we 160 zonnepanelen hebben laten plaatsen. Verder verkopen we alleen nog maar stille en zuinige banden. De gebruikte banden voeren we op milieuvriendelijke wijze af. Datzelfde geldt voor de smeermiddelen en andere onbruikbare materialen.”

Ook hecht Heron Auto veel waarde aan het welzijn van zijn medewerkers door goede arbeidsomstandigheden en toekomstperspectieven te bieden. En uiteraard draait het bij duurzaam ondernemen in het autobedrijf ook om het leveren van duurzame mobiliteit. In de showroom van Heron Auto staan alle schone en zuinige modellen geëtaleerd. ,,Wij merken dat er steeds meer vraag is naar auto’s met een lage CO2-uitstoot en laag brandstofverbruik. Wij kunnen onze klanten uitgebreid informeren over de mogelijkheden van schone mobiliteit.”

Het certificaat Erkend Duurzaam PLUS is onderdeel van het branche-brede duurzaamheidsprogramma van RAI Vereniging, Bovag, FOCWA, Schadeherstel en STIBA en wordt uitgevoerd door IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit). Het certificaat is één jaar geldig.

‘Volkswagen-commercials opgenomen in Purmerend’

Het nieuwe complex van Heron Auto in Purmerend wordt ook benut voor de commercials van onder meer Volkswagen. ,,Alle Volkswagen-commercials die je nu op de nationale tv ziet, zijn hier opgenomen”, vertelt vestigingsmanager Danny Koster. ,,Het terrein in Purmerend voldoet aan de laatste eisen van het merk, vandaar dat ze voor deze locatie kiezen.”

Ook de nieuwste commercial van ŠKODA , met de Piñata in de hoofdrol, is gemaakt in Purmerend. ,,We zijn daar stiekem wel een beetje trots op.”