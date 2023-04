Algemeen

Heropening D-reizen Volendam Op zaterdag 22 april werd het vernieuwde reisbureau van D-reizen in Volendam feestelijk heropend op de vertrouwde locatie in Winkelcentrum de Stient. Om een nieuwe en aantrekkelijke uitstraling te creëren, onderging de winkel onlangs een flinke verbouwing waarbij beleving centraal staat. Klanten worden meteen in vakantiesferen gebracht door visuals op de muren. Het enthousiaste en ervaren team van Team Volendam, bestaande uit een goede mix van jong en oud, dorpsgenoten en collega's van buiten het dorp, staat trots klaar om klanten te ontvangen in de nieuwe winkel. Na de verhuizing vanuit de Zeestraat kwam het reisbureau in 2000 terug naar de Julianaweg. Het vernieuwde pand in de Stient werd geopend door Wim Runderkamp (Mepper). Hoewel Wim al een tijdje weg is, was hij als speciale gast aanwezig om de opening te verrichten met trots en plezier. |Doorsturen

